Рынок акций РФ мало изменится, рубль снизится в начале дня

Рынок акций РФ мало изменится, рубль снизится в рамках коррекции в пятницу. Дорогая нефть продолжит оказывать поддержку российским активам.

Ожидается открытие рынка акций с несущественным отклонением, вблизи отметки 2230, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220 и 2200, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2250 и 2260 по индексу Мосбиржи, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Сегодня на открытии торгов ожидается небольшая коррекция рубля вниз на фоне умеренного утреннего снижения нефтяных цен, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 60,3-61,5 рубля, для европейской валюты — 74,4-75,9 рубля, оценил он.

Доллар проторгуется в пятницу в диапазоне 60,00-60,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,3-0,8% на фоне слабых статданных рынка труда и неоднозначной финотчетности американских компаний.

В частности, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, опустилось на 1 тысячу с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи против прогнозов снижения на 3 тысячи.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1-0,2%. Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,1%, до 73,72 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2344 доллара против 1,2345 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вечером в четверг закрылся в минусе по основным индексам под давлением "медведей", сумевших сломить утреннее ралли, свидетельствуют данные торгов и анализ экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,49%, до 2230,55 пункта, индекс РТС - на 0,08%, до 1153,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 4 копейки, до 60,89 рубля, евро - снизился на 9 копеек, до 75,19 рубля.