Минфин не дает рублю укрепиться

Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне разнонаправленных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Перед выходными может произойти несущественное ослабление рубля. Во вторник были возобновлены покупки валюты Центробанком для исполнения бюджетного правила Минфином. Учитывая, что ЦБ не покупал валюту с 9 по 13 апреля из-за резкого ослабления рубля, то объем покупок в понедельник 17 апреля составил 17,5 млрд руб. при уже состоявшемся объеме в 77,2 млрд руб. из планового объема в 240,7 млрд руб с 6 апреля по 8 мая. Таким образом, осталось купить еще 111–163,5 млрд руб., что будет сделано на следующей неделе, если не произойдет никаких существенных событий способных повысить волатильность рынка.

Поэтому при высоких ценах на нефть в $73,5 за баррель рубль не укрепляется. Такая ситуация выгодна российским экспортерам, которые сделают налоговые платежи на следующей неделе. Кроме того, в пятницу состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК по выполнению сделки по сокращению объема добычи нефти. В ходе заседания будут даны положительные оценки по данной сделке, что послужит хорошим предлогом утвердить продолжение сделки на саммите в июне 2018 года. На этом фоне цена нефти способна закрепиться на уровне $70-74 за баррель в мае.