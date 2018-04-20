61 рубль за доллар - новое равновесие на российском валютном рынке

Несмотря ослабление позиций в ходе утренних торгов пяницы, российская валюта продолжает получать поддержку от высокой цены нефти, стабилизируясь в районе отметок 61 в паре с долларом и 75.5 в паре с евро. Нейтральный геополитический новостной фон, а также снижение страновой премии до 134 пунктов (по 5-летним CDS) с пиков прошлой недели в 160 пунктов также формируют базу для текущих довольно комфортных уровней относительно прошлой недели.

Сегодня и в начале следующей недели рубль может получить поддержку от приближающегося пика налоговых платежей, который приходится на 25 апреля. С 17 апреля Минфин возобновил покупки валюты после перерыва на прошлой неделе. Из-за необходимости наверстать сформировавшееся за прошлую неделю отставание ежедневные объемы покупок Минфина выше, чем когда-либо ранее (17.5 млрд. руб.).

Несмотря на повышенные объемы, доля операций Минфина от совокупного объема торгов на валютном рынке остается умеренной (чуть выше 6%, в то время как ранее она составляла примерно 4%). При подобных объемах операции Минфина являются фактором, ограничивающим укрепление рубля, но не причиной его ослабления. В ближайшей перспективе ориентиры в районе 61 в паре с долларом мы воспринимаем как новое равновесие на российском валютном рынке. Укрепление до более комфортных значений может происходить лишь на локальных позитивных факторах.

Денежный рынок

Ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные рублевые ставки остаются на отметках 6.9-7.1%, но могут сместиться несколько выше в первой половине следующей недели на фоне приближения пика налоговых платежей. На ближайшем заседании 27 апреля ЦБ, по нашим прогнозам, ЦБ оставит ключевую ставку неизменной. Вчера в одной из публикаций ЦБ упомянул о возможном пересмотре диапазона нейтральной ставки выше текущего уровня 6-7% в связи с более высокой премией за страновой риск. Нам подобный пересмотр кажется маловероятным. В предыдущий раз ЦБ корректировал ориентир по нейтральной ставке осенью 2017 года, тогда ориентир был снижен с 6.5-7% до 6-7%. На тот момент премия за страновой риск находилась примерно на текущих уровнях, поэтому текущий рост страновой премии не кажется нам достаточным основанием для пересмотра ориентиров по нейтральной ключевой ставке выше. Взяв паузу в цикле снижения ставок на ближайшем заседании для оценки последствий ослабления рубля для инфляции, уже во втором полугодии ЦБ может снова вернуться к возможности дальнейшего смягчения политики.