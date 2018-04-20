Денежный рынок: остатки на корсчетах растут

Большую часть вчерашней сессии рынок однодневного валютного свопа провел в узком диапазоне 6,0–6,3%. Вечером волатильность повысилась, и в моменте ставка опускалась до 4,8%. Ее средневзвешенное значение по итогам дня составило 6,18% (−15 бп). Вслед за однодневным свопом снизились и более длинные кросс-валютные ставки. Кривая NDF сместилась вниз на 3–6 бп, большинство ставок кросс-валютного свопа завершили день снижением на 4–8 бп. Ставки процентных свопов, как и накануне, двигались в противоположном направлении, и в среднем повысились на 2–3 бп. Рынок однодневного репо в последние несколько дней держится примерно на одних и тех же уровнях; в частности, средняя ставка по операциям под залог ОФЗ торгуется в районе 6,9%. Ставка RUONIA в среду немного выросла (до 7,10%; +9бп).

В преддверии наиболее значимых налоговых выплат (в среду российским компаниям предстоит перечислить в бюджет НДПИ и НДС) банки продолжают наращивать свободные резервы. На этой неделе остатки на корреспондентских счетах превысили 2,2 трлн руб., что является максимумом этого месяца. Банки активно используют инструмент однодневного репо с казначейством – вчера они привлекли 182 млрд руб., на 26 млрд руб. больше, чем в среду. Кроме того, ранее на этой неделе Банк России погасил транш своих 3-месячных нот на сумму 300 млрд руб. При этом на последнем аукционе по размещению КОБР регулятор стерилизовал только 115 млрд руб. и, таким образом, общий объем находящихся в обращении облигаций ЦБ РФ снизился до 1,02 трлн руб.