ЦБ может скорректировать уровень нейтральной ставки

Вчера ЦБ в своем обзоре "О чем говорят тренды" заявил о том, что уровень нейтральной ставки может быть пересмотрен в сторону повышения. Регулятор отмечает, что российская риск-премия (оценка на основе 5-летнего CDS) выросла почти на 50 б.п. за месяц, и если это изменение окажется устойчивым, уровень ключевой ставки, соответствующий нейтральной денежно-кредитной политике, возрастет, а потенциал для дальнейшего ее снижения, соответственно, уменьшится. Ранее в марте регулятор отмечал, что по его оценкам, нейтральная ставка находится в диапазоне 6-7%, и к ней планируется перейти в конце 2018 г.

Нейтральный уровень ставки - это такой уровень, который не оказывает избыточного сдерживающего или стимулирующего влияния на экономику, т.е. это такая ставка, которую ЦБ должен установить в долгосрочном периоде (в отсутствие шоков). Отметим, что этот уровень обязательно должен соответствовать ряду ключевых макрофинансовых параметров и компенсировать ослабление курса национальной валюты, страновой риск и инфляцию, а также должен быть не меньше реальной доходности в долларах (нейтральная ставка=реальная ставка в США + ослабление реального эффективного курса рубля + таргет ЦБ по инфляции + страновая риск-премия). Отметим, что в формуле фигурирует сумма не текущих, а долгосрочных (трендовых) значений.

Если бы премия за риск не возросла, то, по нашим оценкам, нейтральная ставка осталась бы на уровне 6,5% (по формуле =0,4%+1+4%+1,1%). Однако есть основания полагать, что недавно возросшая премия (+40 б.п.) окажется устойчивой, т.к. пока маловероятно, что геополитические риски сойдут на нет. Если так, то оценка нейтральной ставки заметно повысится (до 6,9%), но формально останется в рамках ожиданий регулятора (т.е. не выйдет за пределы верхнего диапазона в 7%).

Тем не менее, участники рынка ОФЗ пока ориентируются на более низкие уровни (6-6,5% годовых в среднесрочной перспективе), как следствие, если ключевая ставка стабилизируется в диапазоне 6,5-7%, то рынок испытает заметную коррекцию (+25-50 б.п. к текущим уровням доходностей). Мы считаем, что в ОФЗ присутствует потенциал для роста доходностей.