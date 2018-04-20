Что будет с рублем на фоне противостояния Запада и России?

В апреле российскому рублю пришлось непросто. На прошлой неделе валютный рынок сильно качало. Скорее всего, это первая волна стресса, связанная с переоценкой внешнего риска. Ранее инвесторы и рынок в целом совершили ошибку: они отодвинули геополитические риски в дальний угол как незначительные, но как только риски обновились, с ними пришлось снова считаться. Здесь стоит чуть подробней остановиться на факторах риска для российской валюты.

Политика становится старше экономики, как только намечаются осложнения или обострения. Новости по Сирии и США – это только первый шаг в американской стратегии. Здесь много ступеней. Следующим шагом может стать мера, которая запретит резидентам США покупать российский долг (ОФЗ и др.). Сейчас американский бизнес может покупать российские долги как на государственном уровне, так и на корпоративном. Идея США заключается в полном запрете на подобные операции. Примерно 48% российских долгов держат в руках американские инвесторы разного уровня. Это много. Если идея будет одобрена и принята, поток денег в российскую финансовую систему почти иссякнет. Россия окажется изолированной от инвестиционных процессов, что само по себе обвалит и цены на отечественные активы, и стоимость рубля. В текущих условиях хрупкого финансового равновесия новый стресс подобного характера может оказаться слишком болезненным.

Это тот самый случай, когда политика оказывает экономике плохую услугу. Геополитика очень важна для определения направления движения рубля в парах с иностранными валютами, но история показывает, что процесс может развиваться совершенно произвольным образом. Дипломатический конфликт с Лондоном вроде бы замяли, но он поднял на поверхность общее отношение европейских политиков к России. Стало понятно, что Москве в мировом сообществе не простят никаких промахов, и это минус к инвестиционной привлекательности рубля и российских ОФЗ.

Заседания мировых центробанков, которые запланированы в ближайшее время, вряд ли окажут на рубль влияние в краткосрочной перспективе. Достаточно тех катализаторов, что есть в поле зрения. Например, отсутствия понимания того, кто именно возглавит правительство России после инаугурации Владимира Путина в мае. Если ранее список вероятных кандидатов был очень широк и включал в себя различных деятелей, от Эльвиры Набиуллиной до ряда губернаторов, то сейчас все больше вероятность, что Дмитрий Медведев останется на своем посту. Этот факт, если совпадет с реальностью, разочарует даже самых ярых сторонников действующего президента. Интрига, тем не менее, все еще весьма острая, поэтому выводов пока делать не будем.

Влияние стандартных налоговых периодов на поведение рубля в последние месяцы очень размытое, скромное, поэтому данный фактор в данном случае даже не включаем в список влияния.

Минфин продолжает покупать валюту, используя в качестве агента Центробанк. Напомню, что за время биржевой волатильности (а это почти десять дней), ведомство не выходило с покупками доллара на рынок. Теперь же пришло время наверстать пропущенное – дневной выкуп валюты оценивается в 17-18 млрд руб., и это серьезнее, чем было до ужесточения санкций и истории с «Русалом». Интервенции, таким образом, идут по плану, несмотря на их приостановку ранее, и таким способом Минфин, скорее всего, закроет месяц по плану. В следующем месяце, вполне вероятно, Минфин нарастит покупки иностранной валюты, поскольку с финансами у него проблем сейчас нет: нефть в рублях стоит у рекордных максимумов.

В ближайшее время у рубля ввиду состояния внешнего фона больше шансов на ослабление до 63-65 руб. за доллар и до 77-79 руб. за евро. Для того чтобы рубль падал и дальше, нужны поводы, но они вряд ли появятся раньше майских праздников. До конца апреля доллар проторгуется в диапазоне 60,50-66,50 руб. с вероятностью восходящего движения, евро – в пределах 75-79 руб. с той же тенденцией. Покупать валюту перед майскими каникулами есть смысл, не дожидаясь резкого изменения курса. ЦБ передвигает оценки по курсам иностранных валют вверх последние две недели и, скорее всего, продолжит это делать в ближайшее время. Если покупать доллар или евро для трат за границей, то стоит сделать это сейчас.

Средние ожидания по доллару до конца года составляют 58-65 руб., по евро – 74-80 руб.