Рубль ищет равновесие в середине коридора последних дней

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели пытался корректироваться от минимумов с весны (по евро – 80,5) и осени (по доллару 65,06) 2016 года и затем стабилизировался.

Геополитические и санкционные риски рубля на время отошли на второй план на фоне уверений американского президента Дональда Трампа об откладывании процесса введения новых санкций против РФ. Максимальные с конца 2014 года уровни нефтяных цен поддерживали рубль, однако возобновившиеся в повышенном объеме покупки валюты Минфином в резерв отчасти компенсировали дорогую нефть.

В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу терял более 50 копеек до уровня 61,4 рубля, а евро – более 1 рубля до 75,4 рубля.

Рубль слушал Трампа

Рубль начал торговую неделю попытками продолжить коррекционный рост против основных резервных валют, несмотря на неожиданный ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии в наказание за якобы химатаку в Думе.

Впрочем, силы коалиции выбрали для этого наиболее комфортное для финансовых рынков время, выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние на них. Кроме того, большая часть ракет, по данным Минобороны РФ, была перехвачена ПВО СирииЮ а удары не были направлены на объекты российской военной инфраструктуры. Таким образом, конфронтации США с Россией удалось избежать, и это уже снижение геополитического риска для рубля.

Главным ньюсмейкером для рубля оставался Дональд Трамп. Так, видимо, разгневавшись на чрезмерную самостоятельность своей администрации, он решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые ранее уже анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли (видимо, без обсуждения с первым лицом). Позднее посольство России в Вашингтоне получило официальное уведомление об этом от администрации президента США Дональда Трампа. Новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует. Это помогло рублю резко прибавит в цене против доллара и евро. В частности, доллар по инерции краткосрочно проседал до психологически значимого уровня 60 рублей.

Поддержку рубль получал на прошлой неделе и от словесных интервенций. Так, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз - регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Повышение этого показателя обычно поддерживает курс нацвалюты.

Даже президент США Дональд Трамп высказался в пользу более крепкого рубля, обвинив Россию и Китай в неприемлемой "игре в девальвацию валют". Дело в том, что выигрывает в валютой войне тот, кто сумел сделать свою валюту дешевле по сравнению с расчетной валютой. Это увеличивает доходы экспортеров в нацвалюте и поддерживает экономику в целом.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России имеет полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке страны и готов его задействовать, однако пока не видит необходимости специального вмешательства в ситуацию.

Позже она добавила, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров, который пройдет 27 апреля, уменьшилась. При этом Банк России может завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике позднее, чем ожидал ранее, добавила Юдаева.

Наконец, она добавила, что ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт. Видимо, коррекция будет проявляться в сокращении покупок, что также поддержит рубль.

Впрочем, что касается покупок Минфина, то он начал покупать валюту пока повышенными темпами после 6-дневного "простоя" из-за возросшей волатильности на рынке, чтобы наверстать упущенное. За два дня завершающейся недели было куплено валюты уже на 12 миллиардов рублей сверх ежедневных планов на апрель-май, которые были нарушены скачком волатильности на прошлой неделе. Это оказало давление на рубль, несмотря на выход нефти в район 74 долларов за баррель.

Таким образом, курсы рубля против основных резервных валют вернулись в середину коридоров, которые они обозначили на новостях о санкциях и обострении ситуации в Сирии: 58-65 рублей за доллар и 71-80,5 рубля за евро.

Прогнозы

Снижение притока валюты в страну в связи с падением объемов экспорта "Русалом" алюминия создает негативный фон для рубля даже в отсутствие новых санкций, которые Вашингтон пообещал пока не вводить.

При этом наращивание Минфином объема покупок валюты в резервы создает дополнительный спрос на валюту.

Впрочем, дорожающая нефть (на желании Садовской Аравии поднять рынок черного золота в район 80-100 долларов за баррель перед IPO Saudi Aramco) частично компенсирует этот негатив.

Таким образом, средняя линия коридора последних дней (61,5 за доллар и 76 за евро), видимо, останется при прочих равных центром притяжения для курса рубля в ближайшее время.