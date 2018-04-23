У нефти есть шанс на обновление максимума

Рынок нефти начинает очередную апрельскую неделю ростом. Пока «быкам» не удается обновить пики прошлой пятидневки, но энтузиазм в рядах покупателей все еще весьма силен. Баррель североморской смеси Brent стоит утром в понедельник $74,11 и прибавляет 0,1%.
Пятничная статистика от Baker Hughes показала рост численности буровых установок на 5 единиц, до уровня 1013 штук, причем все расширение сложилось исключительно из нефтяных вышек. Откровенно говоря, это «медвежий» фактор, но и на прошлой неделе он присутствовал и так же был проигнорирован рынком.
Итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК и стран, примкнувших к соглашению по снижению добычи и ее заморозке, показали, что у «верхушки» объединенного картеля так и нет общего мнения относительно продления или не продления договоренностей. Большое заседание ОПЕК состоится в Вене 22 июня, когда же, по всей вероятности, будут даны какие-то предметные комментарии. Пока же все мнения касаются планомерного исполнения договоренностей.
Техническая картина торгов по Brent показывает, что котировки черного золота остаются вблизи максимумов с 2014 года. В конце прошлой недели начавшаяся коррекция была бодро выкуплена, что сохранило глобальную тенденцию восходящей. Новая «бычья» цель сосредоточена на уровне $74,50, далее покупатели сместят фокус внимания на $75. На текущий момент нет явных признаков разворота внутри растущего ценового канала. Ближайший уровень поддержки располагается на отметке $72,83, сопротивление – по цели покупок в границах $74,50 - $74,80.
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