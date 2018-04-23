Тестирование UST'10 отметки в 3% может добавить нервозности рынкам

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,85%, закрывшись на отметке 2670,14 пунктов, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,82%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,27%.

Сильный рост сырьевых товаров на прошлой неделе усилил давление на государственный долг США, подогревая опасения инвесторов насчет быстрого роста инфляции в стране и как следствие более динамичного повышения процентной ставки ФРС. В связи чем доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов - до 2,9583% продемонстрировав максимальное значение с января 2014 года. В свою очередь тестирование 10-летками трехпроцентной отметки может добавить нервозности рынкам.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевое изменение, закрывшись на отметке $73,67.

По окончании заседания министерского комитета ОПЕК+, которое прошло 20 апреля в Джедде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил надежду на дальнейшее продолжение совместной работы стран участниц соглашения по сокращению добычи нефти, предлагая разработать новые, более действенные механизмы для регулирования рынка "черного золота", особо отметив, что на данном этапе цель картеля и его союзников еще не достигнута, и разговоры о выходе из сделки преждевременны. В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что цена на нефть в апреле может достичь $80, хоть и не считает такой уровень фундаментально обоснованным.

Однако если рассматривать движение нефтяных котировок в разрезе мировых фондовых рынков, то стоит отметить, что цена за баррель складывается не только из фундаментальных показателей, большее влияние на цену оказывает геополитика, а также спекуляции крупных фондов. И если смотреть на то, что экономический цикл находится на поздней стадии развития, а на биржевых площадках перед масштабным падением в зону условной перекупленности заходят практически все классы активов, включая сырье, то цена за баррель на уровне $80 видится не такой уж высокой.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,30 и основной $71. Сопротивление расположено на $74,75.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2232,66 п., не претерпев существенных изменений по отношению к предыдущей сессии, в связи с чем на данный момент локальная поддержка по-прежнему находится на отметке 2220 п. и основная на 2200п. Сопротивления расположены на 2245 и 2065 пунктов.

На данном этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 112000 п., при проходе которого инструмент может потерять еще от полутора до двух тысяч пунктов. Сопротивление расположено на уровне 115100 п., закрепление над которым снова вернет покупки.

Российская валюта по итогам прошедшей торговой сессии закрылась на отметке 61,40, снизившись на 0,83% по отношению к доллару США.

Резкое ослабление рубля по итогам 2018 года создает угрозу роста инфляции к 3-4% из-за возможного подорожания импортных товаров и комплектующих, доля которых на российском рынке по-прежнему велика. Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со стороны США и на фоне высоких котировок нефти, рубль вполне может вернуться в диапазон 56-60 за доллар. Соответственно, при развитии данного сценария риски роста цены импортной составляющей в оценке инфляции будут нивелированы.

В пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, и если к концу недели ситуация на валютном рынке стабилизируется, то регулятор вполне может продолжить курс на смягчение монетарной политики, снизив ставку на 0.25%. Также стоит отметить, что каким бы ни было решение ЦБ РФ, это вряд ли окажет существенное влияние на курс российской валюты.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60, ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.