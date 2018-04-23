FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть снова вдохновляет рубль действовать "по-бычьи"


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В пятницу, 20 апреля, доллар и евро подорожали к российской валюте, но завершили неделю в минусе. Курс американского доллара по расчётам «завтра» повысился на 0,83%, до 61,40 руб., курс евро – на 0,37%, до 75,46 руб. 

Рубль подешевел к иностранным валютам с открытия торговой сессии на Московской бирже. Давление на него исходило от снижения нефтяных котировок, а также повсеместного укрепления доллара США, обусловленного ростом доходности десятилетних американских облигаций в ожидании дальнейшего повышения ставок ФРС. 

Доходность десятилетних облигаций выросла с 2,906% до 2,962% годовых. Курс доллара повышался до 61,60 руб. К закрытию дня рубль восстановил позиции на фоне отскока цен на нефть от $72,82 за баррель. Потери к евро у него оказались меньше, чем к доллару за счет падения курса евро на рынке Форекс. 

В понедельник, 23 апреля, баррель Brent стоит $74,07 (+0,52%). Учитывая, что в России продолжается налоговый период, торги по рублёвым парам на Московской бирже откроются снижением в пределах 0,25% от пятничных цен закрытий. 

Если на открытии Московской биржи в паре доллар/рубль не устоит поддержка на уровне 61,15 руб., то рубль укрепится к доллару до 60,75 руб. Если курс доллара на открытии дойдет до значения 61,15 руб. и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 руб. Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке. На данный момент на нефтяном рынке «бычьи» настроения, что на руку покупателям рубля. 

Курс евро на открытии рискует обновить уровень 75,00 руб. (минимум 19 апреля 2018 года). Если с открытия торгов европейской сессии пара евро/доллар перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары евро/рубль будет ограничено областью 74,90-75,00 руб. В этом случае закрытие дня стоит ожидать в районе 75,60 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ