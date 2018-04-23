FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ожидается возобновление покупок рублевых активов


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 

Минувшие выходные как в анекдотах ознаменовались двумя новостями: хорошей и плохой. Плохая новость заключается в аресте счетов Виктора Вексельберга на 1,5-2 млрд долларов. Однако этот факт не должен нанести большой удар по российским активам, поскольку это событие было прогнозируемым. 

Хорошая новость заключается в том, что Северная Корея без всяких условий объявила о прекращении испытаний ядерного оружия и межконтинентальных ракет. Скорее всего, решение принято после встречи главы ЦРУ Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Что пообещали американцы коммунистам из Кореи – остается загадкой, но результат налицо. Кроме снижения общей мировой напряженности, это событие дает надежду, что и Россия может договориться со Штатами.

Пятничные продажи рубля и особенно фьючерса на индекс РТС мы рассматриваем как желание инвесторов снизить риски перед выходными. 

Поэтому после открытия в легком плюсе мы ожидаем возобновления покупок как рубля, так и акций, если же, конечно, нерезиденты вновь на начнут сливать бумаги на фоне вступивших в реальную плоскость санкций в отношении Вексельберга. Но это предугадать невозможно.

Фьючерсы на американские индексы сейчас символически «зеленые», но зато нефть опять пытается закрепиться выше уровня 74 доллара за баррель. Несмотря на обвинение Трампа стран ОПЕК в завышении цен на нефть и окончании министерского саммита ОПЕК+, перегретая нефть не ушла в коррекцию и сможет оказать поддержку российским активам.

С технической точки зрения Индекс Мосбиржи уверенно закрепился над поддержкой 2200 пунктов, отыграв три четверти падения «черного понедельника». Поэтому более вероятно движение вверх, или консолидация на достигнутых уровнях.

Поддерживаемый налоговым периодом и словесными инвенциями министра финансов РФ Антона Силуанова об устойчивости финансовой системы страны и потенциале рубля, российская валюта попытается пробить отметку 61 руб за доллар и закрепиться ниже. Однако уход рубля ниже уровня 60 руб за доллар в ближайшие дни видится маловероятным.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ