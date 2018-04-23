Рынок РФ может открыться в плюсе на фоне позитива в нефти

Российский рынок продолжил восстанавливать свои позиции на прошедшей неделе. Этому способствовала дорогая нефть, а также сигналы из Европы, где выражают недовольство по поводу новых американских ограничений для РФ. В прессе также появились слухи о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена настаивать на том, чтобы к германским компаниям не применялись американские ограничения против РФ.
Новую неделю российский рынок начнёт при рекордных ценах на нефть в рублях. Есть также надежды на то, что европейские партнёры будут пытаться оказывать давление на США с целью снижения геополитического градуса. Конечно, отдельные европейские политики призывают к ещё более сильному давлению на Москву, но у бизнеса могут быть иные планы.
Начало торговой недели может быть положительным, а вот к концу стоит ожидать фиксации прибыли перед чередой майских праздников.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.