Рубль: рост реальных ставок ухудшил аппетит к риску

Прошлая неделя ознаменовалась заметным ростом процентных ставок в США. Прежде всегоследует отметить существенное повышение реальных ставок. Так, 2-летняя ставка за неделю выросла на 14 бп и сейчас торгуется в районе 0,5%, что выше локального пика декабря 2017 г. и близко к уровням конца 2015 г. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств приблизилась к 3,0%, а наклон кривой UST увеличился. Мы полагаем, что рост реальных ставок был вызван, во-первых, более сильными, чем ожидалось, финансовыми результатами американских компаний, а во-вторых, некоторым ослаблением напряженности в сфере международных торговых отношений. Несмотря на повышение реальных ставок, индекс S&P 500 завершил неделю в положительной зоне (+0,5% н/н). В настоящее время рынок оценивает вероятность четырех повышений ставки по федеральным фондам в этом году (4x25 бп) в 33% против всего 18% в начале года.

Увеличение разницы в процентных ставках поддержало доллар, и по итогам недели индекс DXY прибавил 0,6% (основное движение произошло в пятницу). Однако по сравнению с уровнями начала года доллар пока остается в отрицательной зоне. С технической точки зрения следующей целью для него является 100-дневная скользящая средняя на отметке 90,73. Достижение этого уровня откроет доллару путь в район 91,5–92,0. Повышение реальных процентных ставок в отсутствие значимого роста на рынках акций отрицательно сказалось на аппетите к риску развивающихся стран, в результате чего индекс их валют (без Азии) в пятницу опустился на 0,7%. Худший результат показал южноафриканский ранд (−1,2%), оказавшийся под давлением из-за вспыхнувших в стране протестов.

Рубль двигался наравне с другими валютами развивающихся стран и в итоге ослаб относительно доллара на 0,7%, до 61,38. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль в рубле, вероятно, опасаясь возможного усиления геополитических рисков и из-за этого не желая уходить на выходные с открытыми длинными позициями. Как бы то ни было, по итогам всей недели рубль заметно переиграл другие валюты развивающихся рынков, за пять торговых сессий укрепившись к доллару на 1,3% (индекс валют развивающихся стран за это же время снизился на 0,5%). Несмотря на заявление по поводу цен на нефть, сделанное президентом США Трампом в Твиттере, нефтяной рынок завершил пятницу на позитивной ноте (Brent 74,06 долл./барр.; +0,4% д/д и +2,0% н/н). Продолжающееся сокращение мировых товарных запасов нефти и сохраняющийся высокий спрос способствуют дальнейшему восстановлению нефтяных котировок.

Между тем процесс сокращения иностранными инвесторами длинных позиций в рубле, если судить по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), замедлился. За прошлую неделю чистая длинная позиция уменьшилась всего на 1,3 тыс. контрактов против 3,3 тыс. неделей ранее. Кроме того, на этой неделе российским компаниям предстоят крупные налоговые выплаты (25 апреля – НДС и НДПИ, 28 апреля (рабочая суббота) – налог на прибыль). В этой ситуации рост продаж валюты экспортерами (тем более если при этом мы увидим еще и уменьшение спроса в паре доллар/рубль со стороны иностранцев) вполне может позволить рублю укрепиться, особенно относительно валют развивающихся стран.

На этой неделе в центре внимания участников финансовых рынков будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция его руководства (в четверг). Инфляция в еврозоне по-прежнему остается ниже цели, а темпы роста немецкой экономики снижаются. В этой ситуации участников рынка будут прежде всего интересовать указания на возможное изменение сроков сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ, очередной пересмотр параметров которой должен состояться в сентябре. В пятницу заседание по вопросам денежно-кредитной политики проведет Совета директоров Банка России.