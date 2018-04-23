Банк России в пятницу оставит ключевую ставку без изменений

По данным опроса Банка России, инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 7.8% в апреле (8.5% в марте), достигнув очередного исторического минимума. Одновременно с этим, значение наблюдаемой инфляции (8.3%) также достигло минимального уровня, чему способствует низкая регистрируемая инфляция (2.30% г/г на 16 апреля).

Одновременно с этим, в качественных ответах зафиксированы лишь незначительные улучшения ответов, в основном, за счет их смещения из резко негативной зоны в умеренно негативную. Слабый прогресс зафиксирован и в оценке материального благосостояния, несмотря на высокий прирост заработных плат в январе-феврале (+10% г/г), что отражает сохраняющиеся умеренно-негативные настроения населения.

Мы полагаем, что данный отчет нельзя считать индикативным, так как он был проведен до резкого скачка курса USD/RUB в последние недели. Вероятно, уже в мае мы увидим резкую динамику показателей вверх, ввиду исторически высокой корреляции инфляционных ожиданий и валютного курса. На этом фоне, мы считаем, что Банк России на заседании в ближайшую пятницу выберет выжидательную стратегию для оценки масштаба шока и сохранит ключевую ставку неизменной (SGe: 7.25%).



