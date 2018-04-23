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"Газпром" направил в суд документы о расторжении контрактов с "Нафтогазом": нейтрально


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По сообщению газеты Коммерсант, Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Нафтогазом Украины на транзит газа.

Несмотря на ожидаемый ввод новых газотранспортных мощностей Газпромом, их едва ли хватит, чтобы полностью отказаться от транзита газа через Украину. В 2019 г. Газпром планирует сдать в эксплуатацию Северный поток-2 (55 млрд куб. м) и две нитки Турецкого потока (15,75 млрд куб. м каждая), что в общей сложности дает 86,5 млрд куб. м в год. Однако в 2017 г. транзит через Украину составил 93 млрд куб. м, и экспорт российского газа в Европу продолжает расти. В этой ситуации Газпром наверняка захочет сохранить возможность прокачки газа по территории Украины после 2019 г., чтобы обеспечить надежность и гибкость поставок. При этом следует отметить, что на сегодняшний день стоимость украинского транзита для Газпрома превышает стоимость прокачки по Северному потоку почти на 30%. На данном этапе мы считаем данную новость нейтральной для акций Газпрома.

19 апреля истек 45-дневный срок, отведенный на досудебное устранение разногласий, в течение которого Газпром и Нафтогаз не смогли договориться о расторжении транзитного контракта, после чего российская компания и обратилась в Стокгольмский арбитраж. Ранее стороны также обсуждали возможность заключения нового договора о транзите газа после 2019 г. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, в будущем Газпром мог бы прокачивать через Украину 10–15 млрд куб. м в год, тогда как Украина рассчитывает как минимум на 40 млрд куб. м. Россия и ЕС могут провести переговоры по транзиту газа через Украину во второй половине мая.

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