"Магнит" вернется на рынок облигаций в ближайшее время

В минувшую пятницу Магнит (S&P: BB+) опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2018 г. (маржа по EBITDA на уровне 7,1% (-0,8 п.п. г./г.), чистая рентабельность - 2,6% (-0,2 п.п. г./г.)). Темпы роста выручки ускорились до 8,1% г./г., при этом прирост торговой площади составил 13,2% г./г., а выручка зрелых магазинов LFL продемонстрировала снижение на 3,7% г./г. В настоящее время Магнит проводит масштабные изменения в ассортиментной политике, переоснащение торгового зала и изменение дизайна магазинов - все это пока еще не дает позитивного эффекта на темпы роста выручки, но оказывает давление на прибыльность. Кроме того, компания сохраняет довольно высокий уровень промо-активности, что оказывает давление на валовую маржу. Мы ожидаем, что ко 2П Магнит начнет показывать результаты операционных преобразований, которые должны отразиться в улучшении динамики продаж LFL и ускорении темпов роста выручки.

В 1 кв. все находившиеся в обращении выпуски Магнита были погашены. Облигации ритейлеров неликвидны и котируются, как и все корпоративные выпуски, с узкими спредами к кривой ОФЗ и RUONIA (так, выпуск О’Кей БО-1Р имеет YTM 7,91% @ апрель 2021 г. = ОФЗ +116 б.п., RUONIA + 90 б.п.). Отметим, что узкие спреды обусловлены низким предложением новых бумаг, с одной стороны (небольшое число качественных эмитентов имеет потребность в новых заимствованиях), и избыточным объемом ликвидности, с другой стороны. Мы считаем вероятным возвращение Магнита на рынок облигаций в ближайшее время.