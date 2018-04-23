FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Магнит" вернется на рынок облигаций в ближайшее время


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 

В минувшую пятницу Магнит (S&P: BB+) опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2018 г. (маржа по EBITDA на уровне 7,1% (-0,8 п.п. г./г.), чистая рентабельность - 2,6% (-0,2 п.п. г./г.)). Темпы роста выручки ускорились до 8,1% г./г., при этом прирост торговой площади составил 13,2% г./г., а выручка зрелых магазинов LFL продемонстрировала снижение на 3,7% г./г. В настоящее время Магнит проводит масштабные изменения в ассортиментной политике, переоснащение торгового зала и изменение дизайна магазинов - все это пока еще не дает позитивного эффекта на темпы роста выручки, но оказывает давление на прибыльность. Кроме того, компания сохраняет довольно высокий уровень промо-активности, что оказывает давление на валовую маржу. Мы ожидаем, что ко 2П Магнит начнет показывать результаты операционных преобразований, которые должны отразиться в улучшении динамики продаж LFL и ускорении темпов роста выручки. 

В 1 кв. все находившиеся в обращении выпуски Магнита были погашены. Облигации ритейлеров неликвидны и котируются, как и все корпоративные выпуски, с узкими спредами к кривой ОФЗ и RUONIA (так, выпуск О’Кей БО-1Р имеет YTM 7,91% @ апрель 2021 г. = ОФЗ +116 б.п., RUONIA + 90 б.п.). Отметим, что узкие спреды обусловлены низким предложением новых бумаг, с одной стороны (небольшое число качественных эмитентов имеет потребность в новых заимствованиях), и избыточным объемом ликвидности, с другой стороны. Мы считаем вероятным возвращение Магнита на рынок облигаций в ближайшее время.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ