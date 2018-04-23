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Отчетность компаний США выходит на первый план


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 

Трамп опять «шуганул» рынок. В пятницу с утра президент Трамп вновь малость «поиздевался» над рынком, опубликовав в своем твиттере свое маленькое замечание с обвинениями ОПЕК в завышении текущих цен на нефть. И это, конечно же, не прошло незамеченным на рынке. Короче, кто не спрятался - я не виноват! В прошедшую пятницу «не спрятались» акции сырьевых компаний. Хотя говорить, что именно акции сырьевых компаний были худшими в пятницу, все же было бы неправильно. Ухудшение ситуации шло по нескольким направлениям. И главным лузером дня были отнюдь не акции Exxon Mobil (XOM, -0,53%), Chevron (CVX, -1,13%) или других нефтедобывающих более мелких компаний, хотя некоторые из них все же потеряли по 2-3 процента от своей капитализации, а супергигант американской экономики компания Apple (AAPL, -4,10%).

Столь значительное снижение котировок акций самой капитализированной компании мира произошло на фоне сообщения об отказах в работе McBook Pro из-за встроенных батарей. Хотя Apple тут же заявил о бесплатной замене батарей по всему миру, это, как мы видим, конкретно в пятницу мало помогло. Массированные продажи прокатились словно цунами. И если бы это коснулось только акций Apple - это было бы полбеды. Но Apple потянул за собой и весь потребительский сектор - это раз! А также акции крупнейших технологических компаний - это два! В итоге все индексы завершили день в минусе с потерей плюс - минус 1%. Правда, запас прочности, полученный в начале прошедшей недели? позволил закрыть ее все же в плюсе. Но этот плюс по всем индексам чисто символический - +0,5%. На фоне общего негатива, который преобладал в конце недели такой результат следует признать вполне удовлетворительным. Могло быть и хуже!

Вот кто порадовал нас, так это General Elec-tric (GE, +3,93%). Вышедшая квартальная отчетность от этой интереснейшей компании наконец-то показала, что худшее вроде бы у нее позади и есть явные признаки оздоровления ситуации. Ре-акция на эту новость была мгновенной. И в ходе торгов акции GE поднимались даже выше отметки в $15, прирастая в цене более чем на 7%. Однако общий негативный фон все же не позволил им улететь по итогам пятницы совсем уж в космос. Но это не страшно - лучшее у GE точно впереди и эти акции на нынешних уровнях точно сильно недооценены.

Ожидания рынка 23 апреля

Радуйтесь! Нас ждет ударная неделя. По крайней мере с точки зрения текущего сезона отчетности - это точно. Каждый день нас ждет отчетность от компаний - звезд первой величины. Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB) - из технологического сектора, Boeing (BA) и General Dynamics (GD) - из ВПК, Ford (F) и General Motors - от автомобилестроителей. А еще компании из биотеха (Biogen и Amgen) и общепита (Chipotle Mexican Grill), а также многие - многие другие. Так что будет за чем следить и пытаться заработать. И это самое главное на наступающей неделе. Если, конечно, не выстрелит (в прямом и переносном уровне) что-либо на геополитическом уровне. Или если Трамп не твитнет какой-нибудь несусветный бред, который в очередной поставит на уши весь фондовый рынок. Так что покой нам может только сниться.

Что же касается конкретно понедельника, то общий фон в первой половине дня нужно признать умеренно негативным. Вроде бы ничего особенного не происходит. Все основные индексы и в Азии, и в Европе находятся в совершенно небольшом минусе, который сам по себе не несет никакой угрозы. Но… в воздухе почему-то пахнет грозой. Как всегда в такие моменты, в электронных СМИ сегодня с утра появилось множество аналитических и псевдо аналитических статей, «закошмаривающих» текущую ситуацию на рынке. Самой большой угрозой все считают наблюдающийся уже несколько дней рост доходности по 10-летним казначейским облигациям, которая сегодня с утра подошла к критически важному психологическому уровню в 3%.

Так что пока действительно ничего страшного не происходит, и с текущим настроем ситуация может очень быстро измениться, и это конечно же нужно иметь ввиду. И нахождение фьючерсов на нулевых отметках не должно сильно вас расслаблять. Торги понедельника пройдут скорее всего все же достаточно мирно и без «кровопролития», но вот уже после окончания торгов выйдет отчетность от первого из грандов - компании Alphabet (GOOGL), и вот тогда и станет ясно как настроены инвесторы. Отчетность от Google почти наверняка будет хороша, но вот вдохновит ли она инвесторов на покупки еще не факт. И в противном случае мы действительно можем уви-деть усиление продаж по всему фронту бумаг. Так что будьте начеку и пока не лезьте в слишком рискованные стратегии.

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