Валютные интервенции Минфина остановили укрепление рубля

Минфин вернулся на валютный рынок с покупками, что остановило укрепление рубля. Цены на нефть продолжают оставаться на максимальных с 2014г. отметках, со своей стороны оказывая стабилизирующий эффект на рубль. Диапазон 61-63 на этой неделе сохранится, риторика ФРС в начале мая может способствовать росту доходностей на американском рынке госдолга и укреплению доллара ко всем валютам.

Российский рынок приходит в себя после провала на новых санкциях

Прошедшую неделю российский рынок приходил в себя после провала на новых санкциях, волатильность постепенно снижалась, но продолжала при этом оставаться на максимальном за последний год уровне.

Предстоящее на этой неделе очередное заседание ЦБ РФ на таком нервном фоне может оставить ставку без изменений, что поддержит рубль и фондовый рынок. С другой стороны, к концу недели инвесторы будут стремиться минимизировать риски перед длинными выходными.

Индекс ММВБ на прошлой неделе попытался вернуться в восходящий канал, проходящий на уровне примерно 2240 пунктов, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Ждем в первой половине этой недели новых попыток. Застрельщиком отскока выступил Сбербанк, но и он пока не может преодолеть сопротивление на уровне 220-225р, несмотря на повышенные в два раза дивиденды, более привлекательно выглядят его привилегированные акции с дивидендной доходностью на уровне депозитов в том же Сбербанке.

В понедельник вышла новость об интересе Ростеха к Россетям, что воспринимается рынком положительно. С разочарованием рынок встретил отчетность Магнита и особенно Мостотреста, если компании в стабильной обстановке не могут улучшить показатели, возникает вопрос, что с ними будет при неблагоприятной конъюнктуре. Продолжает карабкаться вверх Татнефть, ждем объявления дивидендов, которые с учетом уже выплаченных могут рынок разочаровать. Неплохо себя чувствуют все металлурги, особенно следует отметить Северсталь, продолжающую платить щедрые дивиденды. Подешевевший Яндекс может отыграть часть потерь на хорошей отчетности. Рост оборотов рынка на апрельских маржин-коллах поможет Московской бирже с показателями за месяц.