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"Быки" и "медведи" в рубле померяются силами


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В понедельник, 23 апреля, по итогам дня рубль подешевел к доллару и укрепился к евро. Курс американского доллара повысился на 0,66%, до 61,80 руб., курс евро снизился на 0,37%, до 75,43 руб. 

Снижение курса рубля к доллару было связано с негативной динамикой цены на нефть марки Brent, она дошла до $73,11 за баррель в первой половине торгов, и покупками валюты Банком России для нужд Минфина. Единая валюта ослабилась на Форекс на слабых данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны, а также общего укрепления доллара США при поддержке увеличения доходности десятилетних казначейских облигаций до психологического уровня 3,00%. 

Курс доллара после достижения максимума на отметке 62,19 руб. стабилизировался на уровне 61,82 руб. Курс евро снизился с 76,08 руб. до 75,43 руб. Ближе к закрытию торговой сессии отечественная валюта укрепилась на фоне повышения стоимости нефти марки Brent до $75,08 за баррель. Нефть подорожала на сообщении Sky News Arabia о том, что воздушный удар Саудовской Аравии привел к гибели главы хуситских повстанцев в Йемене. Трейдеры покупали фьючерсы на нефть на опасениях из-за возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке. 

Во вторник давление на рубль может вызвать коррекция на нефтяном рынке и спрос на валютную ликвидность со стороны компаний и банков для выплат по внешнему долгу.

Нефть дорожает вместе с долларом, хотя между ними большую часть времени наблюдается отрицательная корреляция. В одном направлении они движутся во время роста геополитических рисков. Для продолжения ралли есть запас до отметки $75,49 за баррель. Сейчас участники рынка пристально следят за уровнем $74,15 за бочку. Если цена опустится ниже его, покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы открывать короткие позиции. В итоге их действия усилят нисходящее движение до $72,95 за баррель.

Согласно данным ЦБ РФ, во II и в III кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $14,9 млрд и $16,7 млрд соответственно. 

Пара доллар/рубль сохранит восходящее движение к отметке 62,55 руб. Пара евро/рубль, скорее всего, сегодня останется в диапазоне 75,00 – 76,00 руб.

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