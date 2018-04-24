Индекс Мосбиржи прибавит на открытии 0,3%

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0,3%, в диапазоне 2255-2260 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240, 2220 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

После умеренно позитивного старта торгов вероятно дальнейшее повышение индекса МосБиржи в район 2270-2280 п. Этому способствует явное улучшение настроений на нефтяном рынке, наметившееся еще накануне вечером.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход локальных торгов также может оказать публикация мартовской статистики по изменению объемов продаж на рынке нового жилья в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,82%) и РТС (-0,10%) вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В отличие от предыдущего торгового дня мы наблюдали заметное повышение рублевого индекса МосБиржи. В то же время валютный индекс РТС закрылся с крайне незначительным отклонением. Добавим, что внутри дня указанные индексы демонстрировали повышенную волатильность. Этому способствовал достаточно противоречивый и неоднозначный внешний фон.

Что же качается среднесрочной технической картины в индексах МосБиржи и РТС, то по итогам вчерашних торгов она не претерпела кардинальных изменений. В результате двухнедельной переоценки рублевой стоимости российских акций индекс МосБиржи вернулся в среднюю часть своего полугодового диапазона. Сейчас в нем не сформированы значимые сигналы ни для покупки, ни для продажи. В то же время долларовый индекс РТС продолжает выглядеть слабо в среднесрочном периоде. В этом «повинна» российская валюта, которая пока не сумела нивелировать свое недавнее ослабление.

Стоит заострить внимание на том, что фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели в очередной раз обновить свой долгосрочный максимум. Уже после закрытия основных торгов в России они ненадолго превысили значимую «круглую» отметку $75 за баррель. Это создает условия для краткосрочного улучшения настроений на локальном рынке во вторник.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 4,6 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением на локальном фондовом рынке стало резкое повышение стоимости бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +17,65%). Явным позитивом для них послужило известие о том, что Минфин США увеличил нормативный срок завершения контрагентами операций с подпавшей под санкции алюминиевой компанией с 5 июня до 23 октября текущего года. Кроме того, было официально объявлено о возможности отмены американских санкций в отношении «РусАла». Это будет возможно в случае, если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет ее контролировать. Подобный сценарий с большой долей вероятности будет реализован в среднесрочной перспективе.

Мы бы не стали оценивать данные жесты в отношении «РусАла» как признак проявления доброй воли со стороны США. В пользу алюминиевого гиганта сыграла его объективная включенность в глобализированную мировую экономику. Недавние события показали невозможность нанесения изолированного экономического ущерба столь крупному предприятию. В условиях широкой международной интеграции адресные санкции в отношении «РусАла» уже создали серьезные проблемы для многих иностранных компаний, в том числе и американских.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2,45%) заметно опередили индекс МосБиржи на фоне сообщения эмитента о том, что Быстринский горно-обогатительный комбинат отгрузил первую партию своей продукции в Китай. Этот новый проект выйдет на полную мощность в 2019 году. Его ожидаемая годовая производительность составит порядка 3 млн тонн магнетитового концентрата и около 260 тыс тонн медного концентрата. Позднее на нем возможно производство и обогащение золотосодержащего концентрата.

Акции Мостотрест (MSTT RM, -4,42%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию неоднозначных финансовых и операционных результатов эмитента за 2017 год. Годовая чистая прибыль эмитента сократилась на 40%, до уровня в 3,0 млрд руб. В то же время выручка компании за отчетный период возросла на 19% за счет увеличения объемов строительства. Достаточно тревожным для акционеров сигналом стало и многократное увеличение чистого долга «Мостотреста», который за минувший год возрос с 2,9 млрд руб. до 15,8 млрд руб. Столь масштабное повышение долговой нагрузки было связано с расходами на софинансирование долгосрочных инвестиционных контрактов.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -0,83%), МосБиржа (MOEX RM, -2,02%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -1,51%), Мегафон (MFON RM, -1,75%), ИнтерРао (IRAO RM, -1,53%), FIVE-гдр (FIVE RM, -1,75%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним приростом вновь подорожали на 0,4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,0%.

С учетом вечернего обновления долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.