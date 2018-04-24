На текущей неделе поддержку рублю будет оказывать налоговый период

По итогам торгов 23 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,82% до 2250,99 п., а РТС снизился на 0,1% до 1144,66 п. Бывает день сурка, а на российском рынке случился очередной день «РУСАЛ». Американский Минфин допустил возможность снятия ограничений с алюминиевой компании, если Олег Дерепаска лишится контроля над ней. В принципе, варианты национализации начали все чаще звучать, поэтому данный вариант становится вполне осуществимым. Плюс к этому президент Франции Э. Макрон отправился в США, где, по слухам, будет настаивать, чтобы к европейским компаниям не применялись санкции за сотрудничество с «РУСАЛ». В конце концов, для российского производителя Европа —это почти половина выручки. На данных событиях бумаги «РУСАЛ» рванули вверх на 17,65%. Снижение рисков также почувствовал и ГМК «Норникель», чьи бумаги повысились на 2,65%. О. Дерепаска не войдёт в совет директоров компании. «КАМАЗ» (-1,2%) разочаровал своих инвесторов убытком по РСБУ в размере 214,9 млн рублей за I квартал. «Русагро» (-0,22%) сообщила о падении выручки в I квартале на 23% до 15,5 млрд рублей. На закрытии торгов лидерами роста и падения стали: «Россети» (+5,87%), Сбербанк (+3,66%), «Роснефть» (+3,55%), привилегированные Сбербанк (+3,53%), «Полюс» (+2,9%), а также «Мостотрест» (-4,42%), Московская биржа (-2,02%), «Мегафон» (-1,75%), «Интер РАО» (-1,53%). Объёмы торгов на основной секции Московской биржи превысили 63 млрд рублей. Пока сложно говорить об устойчивости повышения, но наличие возможности ухода из-под американских ограничений может сказаться благотворно на всём рынке.

Рубль слабел весь день, но аналогично вели себя прочие сырьевые валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США стремилась к 3,0%, что оказывало давление на весь спектр рискованных активов. К вечеру рублю помогла нефть, которая преодолела отметку $75 за баррель Brent. Да и сообщение по «РУСАЛ» также немного сняло негативный настрой. На текущей неделе поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период, хотя противовесом ему послужат приближающиеся майские праздники, когда резко повышается спрос на валюту со стороны физических лиц. Тем не менее при такой нефти и налоговых платежах рублю будет весьма затруднительно слабеть. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,66% до 61,805, а евро слабел на 0,05% до 75,43.

Внешний фон перед стартом торгов в России вполне позитивный. Нефть дорогая, азиатские рынки растут, а доллар приостановил своё укрепление. Есть надежды, что российские индексы начнут день в плюсе, а рубль укрепится до 61,5 за доллар на фоне налоговых платежей и перспектив ослабления давления со стороны США.