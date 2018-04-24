Рынок акций РФ и рубль подрастут на дорогой нефти

Рынок акций РФ и рубль подрастут на фоне роста рынка нефти. Инвесторы продолжат следить за санкционными новостями.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие рынка акций с повышением порядка 0,3%, в диапазоне 2255-2260 пунктов, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2220, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов вероятно дальнейшее повышение индекса Мосбиржи в район 2270-2280 пунктов. Этому способствует явное улучшение настроений на нефтяном рынке, наметившееся еще накануне вечером", - добавил он.

У рубля есть определённый потенциал для укрепления – котировки нефти вернулись к 75 долларам, а новых санкций в отношении России в ближайшее время не ожидается, рассуждает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,2-62, для пары евро/рубль - 75-75,8", - оценил он.

Доллар проторгуется в диапазоне 61-62 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,25% на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций.

Азиатские биржи с утра росли на 0,4-0,2%, японский Nikkei 225 - на 0,9%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах росла на 0,6% до 75,2 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2214 доллара против 1,2208 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,82% - до 2250,99 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% - до 1144,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 0,41 рубля - до 61,81 рубля, евро снизился на 0,04 рубля, до 75,43 рубля.