Объявление целей на аукцион может вернуть умеренный пессимизм в котировки ОФЗ

Министерство финансов США, отвечающее за реализацию экономических санкций, в ходе вчерашнего дня анонсировало послабления в отношении компании UC Rusal: были увеличены сроки для завершения сделок с контрагентами до 23 октября (ранее 5 июня), а также оговорено необходимое условие смягчение санкций с компании. Таковым является отказ от контроля О.Дерипаской, что, возможно, предполагает передачу имущества в траст без участия бенефициара в управлении (слепой траст).

О достаточности условий для полного снятия ограничений пока речи не идет, что было бы удивительно спустя всего две недели после их введения, тем не менее акции компании и локальные активы отреагировали позитивно. Котировки UC Rusal на гонконгской бирже с момента появления новостей подорожали на 34%, а интерес к ОФЗ на внутреннем рынке спровоцировал покупки в сегментах средней дюрации (-3-5бп). Для сегмента ОФЗ, однако новость может иметь ограниченное влияние, и уже сегодня объявление целей на завтрашний аукцион может вернуть умеренный пессимизм в котировки.