Обзор индексов: MSCI CEEMEA - прогноз результатов майского пересмотра

14 мая в 23:00 по центральноевропейскому времени MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 31 мая. Решения о включении и исключении акций будут приниматься на основе цен по состоянию на один из последних десяти торговых дней апреля (17–30 апреля). Исторически в подавляющем большинстве случаев использовались цены первых пяти из этих дней (т.е. 17–23 апреля), и, таким образом, мы уже сейчас можем сделать некоторые выводы. Единственным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia является FIVE.

Мы по-прежнему считаем, что FIVE RX будет включен в индекс. После того как в результате недавней коррекции и расширения санкций шансы MFON RX и RUAL на включение оказались близки к нулю, FIVE RX остался единственным кандидатом. Мы также по-прежнему ожидаем увеличения веса акций HYDR в индексе и не исключаем возможности увеличения веса IRAO. Последнее может произойти в мае или августе, в зависимости от того, как MSCI будет трактовать недавнее размещение.