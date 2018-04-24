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США смягчают санкционную риторику


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Аналитики Райффайзенбанка
 

Вчера Минфин США выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о возможности проведения некоторых операций с РУСАЛом сроком до 23 октября 2018 г. (ранее - 5 июня) в связи с рассмотрением ходатайства РУСАЛа об исключении его из списка SDN. Наиболее важная информация содержалась в разделе "Часто задаваемые вопросы", где, по сути, указано, что компания может быть освобождена из-под санкций, если основной акционер О. Дерипаска выйдет из части активов и откажется от контроля в компании ("through divestment and relinquishment of control of RUSAL"). Сейчас его доля составляет 48,13% (является контролирующим акционером), 26,5% принадлежит Sual Partners и Zonoville Investments (структуры В. Вексельберга, также входящего вместе с Ренова в SDN-лист), 8,75% - Glencore.

Такое смягчение риторики (фактически указана возможность для отмены жестких санкций против РУСАЛа), по-видимому, является следствием тех потерь, которые уже понесли потребители алюминия (нехватка металла и спровоцированный ею скачок цен (котировки 3-месячных форвардов достигали 2700 долл./т, тогда как до санкций средний с начала года уровень составлял 2155 долл./т)), прежде всего, европейские потребители (45% экспорта приходится на Европу).

По нашему мнению, случай с РУСАЛом дает представление о тех рамках, за которые санкционный режим может выйти лишь при очень негативном сценарии (в его реализацию мы не верим). Мы полагаем, что обозначенные США условия снятия санкций будут выполнены (поскольку под ударом находится, по сути, целая индустрия), остается вопрос - кто войдет в РУСАЛ в качестве нового и, по-видимому, контролирующего акционера.

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