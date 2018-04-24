Цены Brent стабилизируются в диапазоне $74,5-75, испытывая давление со стороны крепнущего доллара

Цены на нефть растут, несмотря на укрепление доллара США и снижение на фондовом рынке США; инвесторы следят за ситуацией вокруг Ирана. Июньские фьючерсы Брент начали вчерашнюю сессию вблизи $74/барр., а затем стали снижаться в цене и приблизились к уровню $73,5/барр. на фоне новой волны укрепления доллара: пара EUR/USD едва не опустилась ниже 1,220. Отметим, что американская валюта начала дорожать с конца прошлой недели, когда пара EUR/USD находилась на отметке 1,24 на фоне роста доходности гособлигаций США (с которыми она имеет положительную корреляцию). Вчера доходность эталонных десятилетних казначейских обязательств этой страны едва не поднялась выше ключевой отметки 3% на фоне опасений дальнейшего роста цен на нефть (который в долгосрочной перспективе, как ожидается, может создать инфляционное давление) и госдолга США, который увеличится в результате значительного снижения налогов и к 2028 году, по оценке МВФ, достигнет 96% ВВП США. В течение вчерашней сессии котировки Брент восстановились до уровня $74/барр., а затем вновь отступили до внутридневного минимума $73,15/барр. после заявления иранского министра нефти о том, что в случае сохранения восходящей динамики цен на нефть нет необходимости продлевать соглашение ОПЕК+ на период после 2018 года. Бижан Зангане также отметил, что на следующем саммите картеля решение по этому вопросу приниматься не будет.

Важно учитывать и приближение такого фактора, способного привести к росту цен на нефть на глобальном рынке, как потенциальный отказ США от ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году. Когда этот вопрос обсуждался в последний раз, представители администрации Дональда Трампа дали понять, что могут вновь ввести ранее приостановленные санкции против Ирана еще до планируемой даты их пересмотра - 12 мая. Комментируя вопрос о санкциях, иранский министр нефти заявил, что его страна "использует весь свой опыт и потенциал, чтобы помешать Дональду Трампу нанести какой-либо вред Ирану". С началом торгов на Уолл-стрит котировки Брент поднялись до отметки $75/барр.: похоже, инвесторы считают ограничение поставок углеводородов из Ирана в связи с возобновлением санкций более вероятным сценарием, чем, например, смягчение ограничений ОПЕК+ или опережающий рост добычи в Иране в этом году. За день июньские фьючерсы Брент подорожали $0,65 до $74,71/барр.

Вчера цены на нефть шли вверх, несмотря на снижение котировок на фондовых рынках. Акции дешевели на фоне роста доходности гособлигаций США, благодаря которому долговые бумаги оказались привлекательной альтернативой акциям. В последнее время цены на нефть демонстрируют меньшую чувствительность к колебаниям индекса S&P 500 (который служит опережающим индикатором роста спроса на нефть). Такая тенденция наметилась после того, как Китай сообщил о росте ВВП в 1К18 на 6,8%, что превысило целевой уровень на год (6,5%) и укрепило веру в хорошие перспективы увеличения спроса на углеводородное сырье. Напомним, что, по прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть в текущем году увеличится на 1,48 млн. барр./сут относительно прошлогоднего уровня, причем 0,44 млн. барр./сут прироста обеспечит Китай, 0,32 млн. барр./сут - Индия, а 0,31 млн. барр./сут - США.

Сегодня стартуют публикации данных по запасам нефти в США за минувшую неделю: в 23:30 мск свою оценку представит Американский институт нефти (API). Согласно медиане опроса Bloomberg, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США завтра, в 17:30 мск, сообщит о сокращении запасов нефти на 2,25 млн. барр., запасов бензина - на 0,2 млн. барр., запасов дистиллятов - на 1,45 млн. барр. Мы ожидаем, что фактические данные будут близки к консенсус-оценкам и, значит, ощутимо не скажутся на ценах. До сегодняшней публикации данных по запасам динамику нефтяных котировок будут определять валютный и фондовый рынки акций, а также склонность инвесторов к фиксации прибыли. Сегодня утром, после восстановления на азиатских фондовых площадках баррель Брент подорожал до $75,3. Мы полагаем, что во второй половине сегодняшней сессии котировки Брент стабилизируются в диапазоне $74,5-75,0/барр., испытывая давление со стороны крепнущего доллара после того, как сегодня утром пара EUR/USD пробила ключевой уровень поддержки 1,220 и торгуется вблизи 1,219, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.