Долговые бумаги: первичные размещения, вторичные опасения

Первичные размещения в сегменте развивающихся рынков продолжатся, но теперь в условиях повышенной волатильности. В 1К18 наблюдался рекордный объем первичных размещений долговых бумаг развивающихся рынков. Скорее всего, эта тенденция продолжится по инерции, т. к. эмитенты вряд ли захотят отказаться от своих планов, даже если ситуация на рынке ухудшится. Тем не менее повышение волатильности может привести к росту премий на первичном рынке, и в этом случае инвесторы могут переключиться на первичные выпуски с более высокой доходностью, что может негативно отразиться на вторичном рынке.

Российские активы снова учитывают премию за геополитические риски

Такая премия в размере около 100 б. п. впервые появилась в 2014 году. После волатильного 2015 года она начала снижаться в 2016 и, наконец, исчезла в 2017 году, но нельзя сказать, что это было вполне оправданно. Хотя российская экономика адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям, введенным в 2014-2015 годах, геополитические риски не исчезли. В свете последних событий российские активы снова оцениваются с премией около 50 б. п.

ОФЗ, индексируемые по инфляции, имеют хорошие защитные качества

Долговые бумаги, которые индексируются в зависимости от уровня инфляции, сейчас торгуются с реальной доходностью 2,65-2,90%. Более длинный выпуск оценивается с премией в размере 20-25 б. п. относительно коротких бумаг, и такой спред представляется справедливым. Реальная доходность должна уменьшаться по мере нормализации денежно-кредитной политики. ЦБ может пересмотреть в сторону снижения уровень нейтральной реальной ставки, опустив его ниже 2%, что будет положительным фактором для облигаций, индексируемых по инфляции.

НК КМГ выкупает все свои облигации "старого образца"

Компания профинансировала выкуп, разместив в виде нескольких траншей новые бумаги с более длинным сроком погашения на общую сумму более $3 млрд. За последние три года это уже вторая крупная сделка по выкупу бумаг НК КМГ на долговом рынке, которая выгодна держателям облигаций. Размещение подтверждает статус бумаг НК КМГ как самого ликвидного инструмента, позволяющего сделать ставку на суверенный риск Казахстана, как в виде длинных, так и коротких позиций. Со временем долгосрочные облигации НК КМГ могут рассматриваться как эталонный инструмент, отражающий риски всего нефтегазового сектора бывшего СССР.

Украинский банковский сектор переживает трансформацию

По мере того как в прошлом году проявились первые признаки стабилизации операционной среды, и доверие к банковскому сектору, видимо, постепенно восстанавливается, банки продолжают расчищать свои балансы. НБУ занялся решением такой проблемы, как чрезмерно высокая доля кредитования связанных лиц, а также предпринял серьезные шаги по выявлению банков с недостаточным капиталом. В данном обзоре мы рассматриваем последние действия НБУ, нацеленные на оздоровление банковского сектора, а также анализируем оценку еврооблигаций госбанков.

Евроторг стал первым белорусским эмитентом корпоративных еврооблигаций

В 2017 году сегмент облигаций развивающихся рынков (включая СНГ) показал впечатляющую динамику, что создало возможности для размещения даже у тех эмитентов, которые ранее не могли мечтать о заимствованиях на публичном рынке. Одной из таких компаний стал белорусский продуктовый ритейлер Евроторг, разместивший в октябре 2017 года дебютные пятилетние еврооблигации на $350 млн. Мы не ожидаем ухудшения кредитного профиля компании в среднесрочной перспективе, и в целом оцениваем его положительно. Вместе с тем Евроторг относится к категории компаний, за результатами деятельности которых следует пристально следить, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.