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Нефть штурмует четырехлетние максимумы, рубль пытается укрепиться, но факторов "против" больше


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Российский рубль днем во вторник предпринимает попытки укрепления в парах с иностранными валютами. Сейчас ситуация благоприятная для отскока в рубле – нефть штурмует новые четырехлетние максимумы, внешняя конъюнктура для российской валюты спокойна. В этом свете у рубля есть шансы незначительно отыграть понесенные ранее потери, но на полномасштабное укрепление рассчитывать все-таки не стоит. Доллар дороже 60 руб. - это новая реальность. 

К настоящему времени доллар США стоит 61,63 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 75,28 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 25 апреля, составляют 61,66 руб. за американскую валюту и 75,21 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 10 и  58 копеек соответственно. 

Сырьевой рынок готов к продолжению покупок. Баррель североморской нефти Brent стоит $74,94 (+0,3%), за бочку легкого техасского сырья дают $69,06 (+0,6%). Рынок и так был настроен благоприятно к «быкам», а новости о захвате танкеров с сырьем, принадлежащих Саудовской Аравии, повстанцами из Йемена, дал покупкам дополнительный импульс. Сегодня Американский институт нефти публикует обновленную статистику по запасам черного золота и нефтепродуктов, и предполагается, что запасы нефти за неделю снизились на 2-2,5 млн баррелей. Если просадка будет больше, сырьевые «быки» продолжат обновлять пики.

На прошлой неделе Банк России покупал иностранную валюту в интересах Минфина РФ: покупки составляли от 8 до 11 млрд руб., тем самым финансовое ведомство «догоняло» пропущенное за период биржевой волатильности время для приобретения долларов. Это могло оказывать на рубль дополнительное влияние. На этой неделе, вполне вероятно, Минфин продолжает покупать валюту, используя в качестве агента ЦБ РФ, что ограничивает потенциал восстановления позиций рубля.

Доллар США закроет сессию вторника в диапазоне 61,50-62,00 руб., евро - в границах 75-76 руб.

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