Влияние слабонегативного внешнего фона на российские индексы будет ограниченным

По итогам торгов 24 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,12% до 2253,77 п., а РТС — на 0,8% до 1153,83 п. Основными идеями на российском рынке остаются дорогая нефть и возможность обхода части американских ограничений, которые, прежде всего, касаются «РУСАЛ». Бумаги компании продолжили расти, подорожав на 4,07%, хотя в течение дня рост превышал 10%.

К вечеру оптимизм на рынке существенно иссяк, так как участники всё же обратили внимание на озвученную позицию G7. «Большая семёрка» объявила о сохранении жёсткого подхода к России. В какой-то мере, случай «РУСАЛ» достаточно уникален, поскольку 20% его выручки это американский рынок, а почти половина — это европейские поставки. Поэтому лидеры Европы проявили удивительную солидарность в защите своих интересов, а через них и позиций «РУСАЛ». Остаётся только разобраться с контролем О. Дерепаски и ограничения могут быть преодолены. Учитывая существенную задолженность компании, государство может решить этот вопрос довольно быстро и радикально.

Впрочем, отвлечёмся на другие события. НЛМК (+0,49%) сообщил о росте прибыли в I квартале на 56% до $502 млн при росте выручки на 30% до $2,79 млрд. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» (+0,64%) рекомендовал выплатить по итогам 2017 года 130 рублей дивидендов на одну обыкновенную акцию без учёта промежуточных дивидендов в размере 85 рублей. Реестр на получение дивидендов закроется 11 июля. Совет директоров «Татнефти» (+0,24%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 12,16 рублей на одну привилегированную или обыкновенную акцию. В лидерах роста и падения также отметились: «Интер РАО» (+2,34%), привилегированные «Татнефть» (+1,89%), ТГК-1 (+1,43%), привилегированные «Мечел» (+1,36%), а также «Россети» (-2,27%), Yandex (-1,63%), «ФосАгро» (-1,6%), «Газпром Нефть» (-1,46%. Бумаги «Газпрома» (+0,1%) демонстрировали неплохой рост в течение дня, но затем инвесторы явно напугались заявлений руководства о том, что компания может построить и «Северный поток-3», если в Европе подтвердят необходимость в дополнительных поставках газа. Для долгосрочных владельцев бумаг это означает отсутствие высоких выплат акционерам ещё на 2-3 года вперёд.

Рубль провёл весьма удачный день, пользуясь дорогой нефтью, налоговым периодом и надеждами на возможность обойти часть американских ограничений. В рамках дневных торгов нефть Brent вновь стоила более 4600 рублей. В отличие от своих сырьевых коллег, россиянин смог сохранить преимущество до конца дня. Минфин решил рискнуть и увеличил планируемый объём размещений. В среду инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15,0 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме 15,061 млрд рублей. Следующие аукционы состоятся лишь 16 мая. Поэтому можно ожидать повышенный спрос, тем более что ситуация на рынке всё же успокоилась. К вечеру вторника доллар слабел на 0,3% до 61,62, а евро — на 0,07% до 75,38.

В целом день не будет насыщен важной статистикой, хотя в период массовой отчётности на неё не обращают большого внимания. Нефть всё ещё дорогая, динамика в металлах смешанная, а рынки Азии преимущественно в минусе. Впрочем, снижение касается, прежде всего, сектора технологий. Поэтому влияние слабо негативного внешнего фона на российские индексы будет ограниченным. Тем не менее отечественные участники торгов могут предпочесть продажи на фоне потери темпа роста нефти. Высокая доходность по американским казначейским обязательствам также будет оказывать давление на весь спектр рискованных активов. В среду также ожидается рассмотрение вопроса дивидендов на совете директоров «Роснефти», отчёт Yandex за I квартал, а также ГОСА Polymetal.