Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня

Рынок акций РФ снизится в начале дня вслед за мировыми фондовыми индексами. Рубль мало изменится в отсутствие сильных сигналов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие рынка акций с понижением индекса Мосбиржи на 0,5-0,7% к отметке 2240, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2230 и 2220, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2260 и 2270, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние бокового движения вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов", - добавил он.

Утренняя коррекция нефтяных цен вниз может оказать небольшое давление на котировки рубля в начале торгов, но в целом ожидается нейтральная курсовая динамика, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 61-62,2 рубля, для европейской валюты - 74,6-76,1 рубля, добавил он.

Доллар проторгуется в диапазоне 61-62 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций - в район 3% годовых по десятилетним казначейским облигациям. Инвесторы опасаются роста инфляции в Америке.

Азиатские биржи с утра преимущественно снижались - на 0,2-1,1%, японский Nikkei 225 - на 0,3%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра уменьшались на 0,1-0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,1% до 73,78 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2206 доллара против 1,2232 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ умеренно вырос по основным индексам во вторник вслед за нефтью и рублем. Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,12%, до 2253,77 пункта, индекс РТС - на 0,80%, до 1153,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,19 рубля - до 61,62 рубля, евро - на 0,05 рубля, до 75,38 рубля.