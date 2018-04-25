Прогноз результатов "Газпрома" за IV кв: под давлением капзатрат и решения суда в Стокгольме

Газпром представит финрезультаты за 4К17 по МСФО 26-27 апреля и проведет телеконференцию с инвесторами и аналитиками 27 апреля.

- Мы прогнозируем рост выручки на 32% к/к на фоне сезонного скачка в объемах реализации газа на 50% (в том числе увеличение экспорта на 18% к/к) вкупе с ростом цен на газ на 10% и увеличением выручки Газпром нефти на 7% к/к.

- EBITDA в 4К17, на наш взгляд, оказалась под давлением из-за решения арбитража Стокгольма, предписывающего Газпрому заплатить около $2.6 млрд Нафтогазу, что должно быть отражено в отчетности за 4К17.

- Под влиянием этих разовых расходов EBITDA, по нашим оценкам, сократилась на 8% к/к до $5.5 млрд в 4К17. Кроме того, на показателе отразилось снижение EBITDA Газпром нефти на 3% к/к.

- Укрепление евро против RUB (на 1%), по нашим расчетам, привело к убытку по курсовым разницам на уровне $0.7 млрд (против практически нулевого убытка в 3К17), что негативно отразилось на чистой прибыли ($1.8 млрд, -47% к/к).

- На фоне запланированного роста капзатрат в связи с продолжающимся строительством экспортных трубопроводов свободный денежный поток (FCF) с учетом инвестиций в оборотный капитал, скорее всего, остался отрицательным в 4К17 (минус $2.8 млрд в 3К17), несмотря на увеличение скорректированной EBITDA к/к (выплаты Нафтогазу по факту пока не осуществлялись).

- Чистый долг, скорее всего, продолжил расти на фоне отрицательного FCF.

- Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить размер дивиденда на прежнем уровне г/г – RUB 8.04 на акцию, что соответствует коэффициенту выплат 29% (против всего 18% в прошлом году).