Аукционы ОФЗ: длинные праздники обеспечат спрос на бумаги, но без ажиотажа

На сегодняшних аукционах Минфин предлагает 6-летние ОФЗ 26223 (YTM 7,06%) с фиксированной ставкой купона и 10-летние ОФЗ 52002, индексируемые на инфляцию, в объеме 15 млрд руб. каждый. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, кривая ОФЗ сдвинулась вниз на 11-17 б.п., при этом в большей мере снижение произошло в коротких и среднесрочных выпусках (на 14-17 б.п. до YTM 6,76-6,86% для 2-3 летних бумаг), что отражает спад геополитических рисков и опасений введения санкций на госдолг РФ. Тем не менее, доходности все еще на 30-40 б.п. выше, чем они были до санкций на РУСАЛ, то есть нерезиденты не спешат возвращаться (это может быть обусловлено и повышением долларовых ставок). По нашему мнению, основной внутренней неопределенностью для рынка госбумаг в текущих условиях является уровень нейтральной процентной ставки, учитывая недавнее увеличение страновой премии за риск.

В случае если регулятор на предстоящем заседании возьмет паузу (соответствует нашим ожиданиям), то можно сделать вывод, что фактически ставка уже очень близка к нейтральному уровню (настолько, что даже 6% м./м. ослабление рубля оказывает значимое влияние на решение регулятора в условиях, когда публикуемая инфляция все еще сильно ниже целевых 4%). В этой связи мы считаем неинтересной покупку ОФЗ с фиксированной ставкой, доходности которых все еще предполагают нейтральную ставку в диапазоне 6-6,5%.

Однако, принимая во внимание большую инерционность участников рынка и предстоящие длинные праздники (следующий аукцион может быть лишь 15 мая), спрос на 6-летние ОФЗ 26223, скорее всего, будет высоким, как и на прошлом аукционе (на 4-летние бумаги 25083).

Выпуск ОФЗ 52002 торгуется вблизи котировок первичного размещения (в начале апреля) 96,5% от номинала, что транслируется в ожидаемую долгосрочную инфляцию 4,3%, что несколько выше, чем у 52001 (4,21%) и обусловлено навесом предложения. Мы считаем, что ускорение инфляции (до >3,5% до конца года) может усилить инфляционные ожидания (break-even inflation) и спровоцировать спекулятивный рост котировок 52002 (до 99% от номинала).