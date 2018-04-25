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Инвесторы чувствуют себя как на минном поле


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 

Вчерашний день наверняка обрушил на многих инвесторов ушат ледяной воды и заставил глубоко задуматься над тем, что же на самом деле нас ждет впереди.

А ведь начинался день просто-таки замечательно. Мировые фондовые индексы в первой половине дня были в уверенном плюсе. Вышедшая еще до начала торгов по ряду интереснейших и знаковых компаний (среди которых было целых 6 представителей из индекса Dow Jones (DJIA-30)!!!) статистика в очередной раз продемонстрировала, что дела у американского бизнеса идут просто прекрасно, и у большинства компаний и прибыль, и выручка превышает прогнозы аналитиков. По крайней мере по данным factset на вчерашний день, 80% компаний, отчитавшихся к этому моменту, показали результаты, превысившие консенсус-прогнозы специалистов.

Но… отчетность отчетностью, бизнес бизнесом, а покупают и продают акции живые люди, у которых может быть свое мнение на текущую ситуацию. И к величайшему сожалению, вчера красивые цифры о прибылях компаний не совпали с мнением большинства участников рынка. Наверное, наиболее ярко это проявилось в акциях промышленного гиганта Caterpillar (CAT, -6,2%). После выхода прекрасной отчетности еще до начала торгов акции этой компании на премаркете взлетели более чем на 4%. Да и на открытии основной торговой сессии они были на тех же высоких уровнях, не дойдя до своих исторических максимумов всего 2%. Однако, с самого начала торгов пошли продажи, которые с течением времени только усиливались, и когда через 2 часа акции ушли в минус начался просто обвал котировок, приведший к потере капитализации более чем на 6%.

И так было практически по всем компаниям, чью отчетность мы вчера увидели. В плюсе по итогам дня оказались фактически лишь акции телекоммуникационных и коммунальных компаний, которые обычно относят к защитным активам. Но и тут рост был не то чтобы слишком уж большим. Та же электроэнергетическая компания NextEra (NEE, +0,65%), показавшая по итогам прошедшего квартала очень хорошие результаты, в итоге выросла менее чем на 1%. Поэтому результат телекоммуникационного гиганта Verizon Communication (VZ, +2,08%) с ростом более чем на 2% по итогам вчерашнего дня можно признать выдающимся.  

Ну, а главными лузерами вчерашнего дня, безусловно, стали акции компаний пресловутой FAANG. На цветовой карте все они горели вчера ярко алым пламенем. Лучшие из FAANG’а - акции Apple (AAPL, -1,39%) и те потеряли почти 1,5%. А потери во всех остальных  превысили даже 3%. Ну а акции Alphabet (GOOGL, -4,79%) так вообще упали почти на 5%. И ведь еще на премаркете после выхода отчетности они торговались в зеленой зоне!

Ожидания рынка 25 апреля

Инвесторы чувствуют себя как на минном поле: куда ни глянь - всюду опасность. И только в том месте, где стоим сейчас, наблюдается относительное спокойствие. И действительно, доходности по казначейским облигациям медленно, но верно растут, и вчера по 10-летним трежерям была-таки преодолена очень важная психологическая отметка в 3% годовых. Правда, потом цены на трежеря чуть подросли, и показатель доходности вновь откатился к отметке 2,98%. Но, как говорится, лиха беда - начало. 

Во-вторых, инвесторов кроме роста доходности трежерей начала беспокоить слишком высокая цена на нефть, которая может помочь разогнаться инфляции в самое ближайшее время. А значит доходности на долговом рынке будут продолжать расти, а ФРС начнет поднимать ставку ускоренными темпами. Короче, все один к одному. И уже совершенно не радует ни замечательные макроэкономические данные, ни прекрасная отчетность компаний, ни даже достаточно видимые перспективы подписания торгового соглашения об урегулировании тарифов между США и Китаем, о котором вчера в своем очередном твите сообщил президент Трамп. Как могут развиваться события, когда глобально игнорируется весь позитив, мы это видели вчера воочию.

Сегодня фактически повторение дня вчерашнего с точки зрения выхода корпоративной отчетности - день будет очень насыщенным и еще до обеда выйдет отчетность от 4 монстров американского ВПК - Boeing (BA), General Dynamics (GD), Northrop Grumman (NOC) и Rockwell Automation (ROK). А к этому еще надо добавить отчетность от Comcast (CMCSA) и Twitter (TWTR), которые тоже могут удивить инвесторов. А уж что будет после торгов! Сразу по окончанию основной торговой сессии мы увидим отчетность от AMD, Qualcomm, Facebook, Visa, Ford и еще многих других. Самое интересное, что от большинства этих компаний аналитики ждут хороших результатов. Но,  глядя на вчерашний день, еще не факт, что мы увидим рост их котировок. Да и внешний фон сегодня в отличие от вчерашнего не такой позитивный. А скорее его можно признать негативным - и Европа, и Азия торгуется в минусе. Потери относительно небольшие, но минус 1% - это ведь тоже минус! Промышленные металлы тоже как-то не спешат расти в цене, а золото и алюминий - так вообще продолжают сползать все ниже и ниже. 

Короче, картина, мягко говоря, пасмурная и достаточно тягостная. И поэтому очень тяжело в таких условиях прогнозировать поведение участников рынка. С одной стороны, панической распродажи нет и поводов для этого тоже нет. Но, с другой стороны, почему-то никто ничего не хочет покупать (ну, за редким исключением типа акций General Electric (GE), которые потихонечку себе растут 3-й день подряд) и пока не видно, что должно произойти, чтобы участники рынка все же стали это делать.

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