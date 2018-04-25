Рубль плавно слабеет перед заседаниями регуляторов

Российский рубль в среду днем вернулся к ослаблению в парах с иностранными валютами после довольно нейтрального утра. Доллар США стоит к настоящему времени 61,88 руб. (+0,4%). Евро торгуется по 75,49 руб. (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 26 апреля, составляют 61,74 руб. за американскую валюту и 75,32 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 8 и 11 копеек соответственно.

Сектор нефти к середине сессии впал в спячку. Баррель североморской смеси Brent торгуется по $73,77 (-0,12%), бочка легкой техасской нефти WTI символически дорожает и стоит $67,71. Вышедшие накануне данные от Американского института нефти показали, что запасы черного золота увеличились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,72 млн и 1,91 млн баррелей соответственно. Сегодня на рынке ждут вечернего отчета Минэнерго США, который покажет официальную точку зрения на этот счет. Средние прогнозы рынка, основанные на результатах опросов Bloomberg, показывают ожидания снижения на 1,5-2 млн баррелей. Если официальная статистика совпадет с ожиданиями, нефтяные «быки» могут снова ринуться в бой.

Сегодня Минфин РФ продолжил проведение аукционов по размещению ОФЗ. В официальном разделе на сайте ведомства есть итоги только одного из двух аукционов - выпуска 26223 объемом в 15 млрд руб. Спрос на бумаги составил 49 млрд руб. Теперь главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз - первый из аукционов прошел на ура, а второй фактически повалился. Сектор ОФЗ в целом плавно возвращается к «до апрельским» уровням спроса, но инвесторы до сих пор соблюдают осторожность в покупках.

Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 61,50-62,45 руб., а евро – в границах 75-76 руб. Основные движения в рублевых парах, скорее всего, будут происходить в четверг и пятницу, поскольку в эти дни состоятся заседания ЕЦБ и ЦБ РФ по процентным ставкам.