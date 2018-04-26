FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Для нерезидентов вход на рынок российского долга сейчас намного выгоднее выхода


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно. Так, S&P 500 прибавил 0,18%, закрывшись на отметке 2639,40 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, NASDAQ снизился на 0,05%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта, достигнув четырехлетнего максимума в 3,02 процента, на фоне  отчета бюджетного управления Конгресса США, из которого следует, что раздутый бюджет и налоговая реформа Трампа помимо положительного влияния на американскую экономику спровоцируют ФРС в ближайшие пару лет довести процентную ставку до 4%.

В 2014 году 10-леткам удалось оттолкнуться от 3%-го уровня. На данном этапе создается интрига, смогут ли казначейские облигации снова повторить движение четырехлетней давности.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $74,05.

Сильный бычий сентимент, заложенный в цену "черного золота" позволяет фондам, вовлеченным в игру на повышение барреля на протяжении нескольких недель, игнорировать выходящую в негативном ключе статистику от Минэнерго США и Baker Hughes. Игроки с удовольствием продолжают разыгрывать иранскую "карту", где в качестве дедлайна о частичном снятии санкций с исламской республики обозначено 12 мая.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent по-прежнему выступает отметка $72,80 и основной $71. Сопротивление расположено на $75,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,5 п., не претерпев существенных изменений по отношению к предыдущей сессии. На данный момент локальные поддержки находятся на отметках 2230 п. и 2220п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 112900п. и основной 112000 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,36, снизившись на 1,2% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации слабый рубль создает неплохую возможность для входа нерезидентов на российский рынок долга, несмотря на присутствие страновых рисков. Так, уже в среду Минфин РФ на еженедельном аукционе облигаций федерального займа разместил бумаги на 30 млрд.руб, при спросе 98.9 млрд.руб

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62,50, при закреплении над которой значительно вырастут риски дальнейшего ослабления российской валюты.Поддержки расположены на 62 и 61,50.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ