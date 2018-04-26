Индекс Мосбиржи откроется позитивно - на 0,3-0,5%

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0,3-0,5%, в диапазоне 2260-2265 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2250, 2240 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

В первые минуты торгов российские индексы отыграют утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено дальнейшее повышение индекса МосБиржи в район 2270-2280 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. В 15.30 МСК в США будет опубликован большой блок значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России все же способны оказать еженедельные американские данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,01%) и РТС (-1,40%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сильно просел на фоне устойчивого внутридневного ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи сумел нивелировать свою утреннюю просадку под закрытие основных торгов в России.

Таким образом, вчерашнее ухудшение внешнего фона нашло свое отражение лишь в курсе отечественной валюты. Этому способствовала заметная внутридневная просадка стоимости фьючерсов на нефть. Они подверглись распродажам на фоне ожиданий публикации официальных еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежая заокеанская статистка, как это нередко случается, носила смешанный характер. Существенное увеличение запасов сырой нефти и бензина состоялось одновременно с сопоставимым сокращением запасов дистиллятов. Поэтому уже после закрытия основных торгов в России нефтяные контракты сумели полностью отыграть свои потери. Это создает условия для позитивного открытия локального рынка акций в четверг.

Оценивая состояние внешнеполитического фона, стоит отметить, что в непростых отношениях между Россией и США появился новый камень преткновения. В последние дни мы наблюдаем усиление разногласий касательно соблюдения действующего соглашения по поводу ограничения иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп настаивает на пересмотре указанной сделки. В то же время Россия считает ее безальтернативной.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне символического падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили бумаги Роснефть (ROSN RM, +5,04%). Вчера они сумели обновить свой годовой максимум на фоне сообщения эмитента по поводу величины предстоящих дивидендов. Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2017 года в размере 6,65 руб. на акцию. С учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов суммарная годовая дивидендная выплата по этим бумагам составит 10,48 руб., или порядка 2,8% от текущей стоимости. Вчерашний энтузиазм участников торгов по отношению к этим акциям был связан с тем, что суммарный размер годовых дивидендов по ним заметно превысит ожидания. По итогам 2016 года «Роснефть» выплатила намного более скромные дивиденды в размере 5,98 руб.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +3,52%) продолжили отыгрывать известия по поводу смягчения адресных санкций в отношении эмитента со стороны США. Контрагенты «Русала» неожиданно получили более длительную отсрочку для завершения действующих сделок вплоть до 23 октября текущего года. Кроме того, ограничительные меры в отношении алюминиевой компании могут быть отменены в случае, если ее перестанет контролировать Олег Дерипаска. После выхода указанных новостей появились слухи о возможном возобновлении сотрудничества с «РусАлом» ряда крупных деловых партнеров, таких как Glencore и Rio Tinto.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +0,74%), Северсталь (CHMF RM, +1,37%), НЛМК (NLMK RM, +2,26%), Полюс (PLZL RM, +1,05%), ENPL-гдр (ENPL RM, +4,58%).

Бумаги Yandex clA (YNDX RM, -3,82%) подверглись усиленным распродажам по факту вчерашней публикации неаудированных финансовых результатов эмитента за первый квартал 2018 года. Между тем чистая прибыль it-компании увеличилась за отчетный период на 126% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до уровня 1,9 млрд руб. Консолидированная выручка «Яндекса» по итогам минувшего квартала возросла на 29%. Таким образом, несмотря на выход сильной отчетности, инвесторы и спекулянты предпочли сократить имевшиеся позиции в указанных акциях.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, -5,59%) резко подешевели на фоне известия о том, что генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова покинула свой пост. Сегодня компания X5 Retail Group опубликует финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2018 года.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,5%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,8%.

С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как позитивное.