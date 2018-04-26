Слабый рубль поддержит котировки индекса Мосбиржи в течение торгов

По итогам торгов 25 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,01% до 2253,50 п., а РТС упал на 1,4% до 1137,62 п. Основное влияние на торги оказывал внешний фон. Рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 3,03% послужил общим тревожным сигналом к бегству от риска. Плюс к этому нефть оказалась под давлением на фоне статистики по запасам в США. Впрочем, ослабление рубля позволило индексу МосБиржи завершить торги почти без изменений. Внутри рынка были свои истории радости и огорчения.

Yandex (-3,82%) сообщил о росте квартальной прибыли на 126% до 1,9 млрд рублей и выручки на 29% до 26,6 млрд рублей. Был также повышен прогноз роста выручки в 2018 году до 28-32% с 25-30%. Однако, как отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, большинство направлений бизнеса компании глубоко убыточные, кроме рекламного подразделения. С другой стороны, компания остаётся прибыльной, а выручка всё ещё растёт бурными темпами. Плюс к этому стоит отметить сильную денежную позицию Yandex. Поэтому просадка может быть непродолжительной.

Совет директоров «Роснефти» (+5,04%) рекомендовал выплатить 6,65 рублей дивидендов на обыкновенную акцию. С учётом выплат за I полугодие дивиденды составят 10,48 рублей на акцию – 50% от прибыли по МСФО. Рынок, естественно, обрадовался не размеру платежей, а тому, что компания пошла на увеличение выплат до 50% от прибыли. «Россети» (-0,59%) отчитались о прибыли в I квартале в размере 21,5 млрд рублей по сравнению с убытком 24,5 млрд рублей годом ранее. «НОВАТЭК» (-0,44%) сообщил о падении прибыли в I квартале на 39% до 43,121 млрд рублей. Лидерами роста и падения также стали «ТГК-1» (+3,29%), «НЛМК» (+2,26%), «Соллерс» (+1,62%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,54%), «Северсталь» (+1,37%), а также «МРСК Центра» (-4,41%), «М.Видео» (-3,1%), «Мосэнерго» (-1,92%). Бумаги «Северстали» продолжают отыгрывать потенциал роста дивидендных выплат. Акции «НЛМК» растут после сильной отчётности. В акциях «Роснефти» первая реакция была сильной, но она может сойти на нет в ближайшее время. В любом случае, ещё на онлайн-конференции после «чёрного понедельника» мы рекомендовали «Роснефть» к покупке с потенциалом 15-20% в течение года – эта цель уже выполнена. Инвесторов «МРСК Центра» явно разочаровали рекомендованные дивиденды, которые едва превышают 2 копейки на акцию – около 5,7% доходности. В ближайшее время индекс МосБиржи может продолжить консолидацию на достигнутых уровнях. Слабый рубль будет компенсировать давление на рублёвый индекс, если, конечно, в мире не случится очередная волна массовых панических распродаж.

Рубль в утренние часы был достаточно инертен, но затем оказался под большим давлением. Нефть просела на фоне данных по запасам в США. В пользу ослабления рубля также говорили растущие доходности как по европейским облигациям, так и по американским. Плюс к этому ЦБ РФ проявляет заметное упорство в реализациях планов Минфина. 23 апреля регулятор сделал закупку валюты на 18,7 млрд рублей. Напомним, что подобная активность связана с перерывом в операциях на две недели после «чёрного понедельника». Соответственно, регулятор пытается выполнить ранее намеченный план в сжатые сроки. Минфин в среду проводил аукционы ОФЗ с весьма неплохим результатом. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 в объёме 15 млрд рублей и погашением 28 февраля 2024 года, а также ОФЗ-Ин выпуска 52002 в объёме 15,061 млрд рублей и погашением 2 февраля 2028 года. На первом аукционе спрос составил 49,022 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,08%. На втором аукционе спрос составил 49,88 млрд рублей при средневзвешенной доходности 2,93%. Примечательно, что доходность по ОФЗ-Ин оказалась ниже предыдущего размещения 2,97%. Пока чудес от рубля не ожидается, поскольку на него оказывает давление глобальное укрепление доллара на фоне роста доходностей по облигациям США. Кроме этого, нефть может уйти на коррекцию, а ЦБ РФ продолжит закупать валюту на повышенных объёмах.

Внешний фон перед стартом торгов в России почти нейтральный. Динамика в Азии неоднозначная, нефть дорожает незначительно. Глобальная политика пока далека от успокоения. Поэтому неуверенность на рынке может сохраниться. Впрочем, на фоне слабого рубля индекс МосБиржи будет торговаться без существенных потерь.

Из корпоративных событий дня стоит выделить операционные результаты «Черкизово» за I квартал, закрытие реестра «ВСМПО-Ависма» на участие в ГОСА, закроет реестр на участие в ГОСА и «Детский мир», «Распадская» предоставит операционные результаты за I квартал, отчётность по МСФО предоставят «ЭНЕЛ Россия» и X5 Retail Group.