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Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 

 

Рынок акций РФ и рубль слегка вырастут в начале дня на дорогой нефти. Инвесторы продолжат оценивать риски роста инфляционных ожиданий в США.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие рынка акций с повышением порядка 0,3-0,5%, в диапазоне 2260-2265 пунктов, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2250 и 2240, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов российские индексы отыграют утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено дальнейшее повышение индекса Мосбиржи в район 2270-2280", - добавил он.

Немного выросшая за ночь нефть может оказать некоторую поддержку рублю в начале сегодняшних торгов, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 61,7-63 рубля, для европейской валюты - 75,2-76,7 рубля, добавил он.

Доллар проторгуется в диапазоне 61,75-63 рубля, евро – 75,5-76,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправленно на фоне обеспокоенности в связи с ростом доходности американских казначейских облигаций и отчетов компаний.

Азиатские биржи с утра с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 1,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах росла на 0,4%- до 74,27 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2185 доллара против 1,2160 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ просел по основным индексам вслед за зарубежными площадками, однако "Роснефть" ROSN вышла в лидеры роста на сообщении о дивидендах. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально, снизившись на 0,01% - до 2253,5 пункта, индекс РТС снизился на 1,4%, до 1137,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 75 копеек - до 62,37 рубля, евро - на 53 копейки, до 75,91 рубля.

 

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