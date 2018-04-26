В преддверии заседания Банка России активность в сегменте госбумаг останется низкой

Вчерашние аукционы Минфина прошли успешно, во многом благодаря аккуратному выбору бумаг и небольшому объему предложения.

Спрос на 15 млрд руб. 6-летнего выпуска ОФЗ 26223 с фиксированным купоном превысил 49 млрд руб., из которых чуть меньше половины (7 млрд руб.) пришлось на крупные заявки объемом от 1 млрд руб. Цена отсечения была определена на уровне 97.77% от номинала, что соответствовало доходности 7.09% годовых и премии к закрытию вторника на уровне 3 бп.

На втором аукционе были предложены 15.1 млрд руб. 10-летней бумаги 52002 с привязкой к инфляции. Выпуск встретил сопоставимый интерес (50 млрд руб.), при этом, аукцион прошел с большим числом мелких заявок. В результате, реальная доходность по цене отсечения (2.94%) оказалась на уровне вторника, а последующая торговля и вовсе зафиксировала доходность 2.91%.

В остальном, торговая сессия в сегменте госбумаг прошла без видимого ажиотажа. Напротив, ускорение коррекции рубля во второй половине дня и повышенные уровни доходностей облигаций Казначейства США ослабили позиции фронтального и дальнего участков суверенной кривой на 2-3 бп. Вероятно, в преддверии заседания Банка России (27 апреля) активность в сегменте останется низкой с прицелом на дальнейшую коррекцию на случай продолжения роста долларовых ставок перед заседанием ФРС (2 мая).