Денежный рынок: стабильная ситуация, несмотря на налоги; в центре внимания - ЦБ

Вчерашний отток ликвидности, связанный с уплатой налогов, не оказал существенного давления на рынок ставок. Рублевые ставки овернайт остались на том же уровне, что и в последние несколько дней – в частности, средневзвешенная стоимость однодневного репо под залог ОФЗ с понедельника держится в пределах 6,7–6,8%. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ сократился до 1,8 трлн руб. против 2,1 трлн руб. по состоянию на вторник. Ввиду солидного запаса резервов, сформированного банками за последнее время, в текущем периоде усреднения резервов средний баланс средств на их корсчетах в Банке России остается комфортным (2,15 трлн руб.). Спрос на короткую ликвидность вчера практически не изменился: объем привлечения в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством составил 9,8 млрд руб. Сегодня Казначейство проведет аукцион недельных депозитов на сумму 500 млн долл. На последнем аналогичном аукционе банки привлекли всего 150 млн долл.

Ставка однодневного валютного свопа вчера двигалась вверх. Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,18% (+15 бп), а ближе к концу сессии ставка на межбанке поднялась до 7,4%, превысив уровень ключевой ставки ЦБ. Более длинные кросс-валютные ставки выросли на 10–15 бп на фоне волатильности обменного курса. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 6–8 бп, а 6-месячная ставка NDF выросла на 16 бп, превысив 6,70%.

В настоящее время внимание рынка сосредоточено на завтрашнем заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое обещает стать одним из наиболее интригующих как минимум за последние 12 месяцев. По мнению наших экономистов, регулятор может снизить ключевую ставку на 25 бп, до 7%. Учитывая возросшую волатильность на валютном рынке, со 100%-й вероятностью прогнозировать предстоящее решение, конечно, сложно. Большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, склоняются к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

На наш взгляд, в пользу продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики свидетельствует тот факт, что месячная инфляция вторую неделю подряд держится на уровне 0,1%. Если же регулятор действительно предпочтет сохранить ставку без изменений, то в своем пресс-релизе, как мы полагаем, он не исключит вероятность ее последующего снижения.

В то же время вчерашний рост ставок NDF, на наш взгляд, указывает на то, что в настоящий момент участники рынка не рассчитывают на снижение ключевой ставки ни в эту пятницу, ни в июне, тогда как еще неделю назад рынок закладывал снижение на июньском заседании ЦБ. В связи с этим мы считаем привлекательной продажу 6-месячной ставки NDF на текущем уровне.