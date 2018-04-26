Сезон отчетности не сильно помогает американским акциям

Всю вчерашнюю торговую сессию американский рынок акций ощущал давление "медведей", выйти в небольшой плюс по итогам торгов удалось лишь благодаря покупкам перед закрытием (+0,18% по индексу S&P). Возможно, некоторую поддержку оказала публикация позитивных данных компаний технологического сектора (прежде всего, Facebook), который в последние месяцы перестал воодушевлять инвесторов.

Игре на повышение акций не способствуют возросшие уровни доходности UST (прежде всего, 2-летних UST ~YTM 2,5%), которые воспринимаются некоторыми инвесторами на горизонте двух лет как лучшая альтернатива акциям (в терминах соотношения риска и доходности), учитывая завышенную стоимость последних и всплеск волатильности.

Кроме того, принимая во внимание предстоящие повышения ключевой ставки до конца этого года (+75 б.п. до 2,25-2,5% годовых), сдвиг вверх кривой доходности UST, скорее всего, еще не завершен. Однако уже текущие уровни доходности UST привлекают приток капитала в доллары (в том числе из GEM), на что указывает рост индекса DXY. Недельный отчет EIA (коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2,2 млн барр.) не оказал понижательного давления на котировки нефти (74 долл./барр., Brent) на фоне возросших геополитических рисков (США намереваются выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, что может означать возвращение финансовых и экономических санкций).