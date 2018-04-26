FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сезон отчетности не сильно помогает американским акциям


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 

Всю вчерашнюю торговую сессию американский рынок акций ощущал давление "медведей", выйти в небольшой плюс по итогам торгов удалось лишь благодаря покупкам перед закрытием (+0,18% по индексу S&P). Возможно, некоторую поддержку оказала публикация позитивных данных компаний технологического сектора (прежде всего, Facebook), который в последние месяцы перестал воодушевлять инвесторов.

Игре на повышение акций не способствуют возросшие уровни доходности UST (прежде всего, 2-летних UST ~YTM 2,5%), которые воспринимаются некоторыми инвесторами на горизонте двух лет как лучшая альтернатива акциям (в терминах соотношения риска и доходности), учитывая завышенную стоимость последних и всплеск волатильности.

Кроме того, принимая во внимание предстоящие повышения ключевой ставки до конца этого года (+75 б.п. до 2,25-2,5% годовых), сдвиг вверх кривой доходности UST, скорее всего, еще не завершен. Однако уже текущие уровни доходности UST привлекают приток капитала в доллары (в том числе из GEM), на что указывает рост индекса DXY. Недельный отчет EIA (коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2,2 млн барр.) не оказал понижательного давления на котировки нефти (74 долл./барр., Brent) на фоне возросших геополитических рисков (США намереваются выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, что может означать возвращение финансовых и экономических санкций).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ