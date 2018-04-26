X5 Retail Group: отставка гендиректора "Пятерочки"

Гендиректор сети Пятерочка Ольга Наумова покинула свой пост. Придя в компанию в 2013 г., Наумова внесла существенный вклад в успешное преобразование Пятерочки, на долю которой в 2017 г. пришлось 78% выручки X5 Retail Group. Под ее руководством Пятерочка вернула себе лидирующие позиции на российском рынке продовольственной розницы. Как сообщается в пресс-релизе X5, новый гендиректор сети будет выбран «из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии». На данный момент исполняющим обязанности гендиректора наблюдательный совет компании назначил главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана. На наш взгляд, первая реакция рынка на данную новость будет негативной. Мы полагаем, что основной стратегической задачей, поставленной перед новым руководителем Пятерочки, будет сокращение объема промо-акций без ущерба для выручки, а также внедрение и успешная реализация инновационных методов ведения торговли. Наша оценка прогнозной цены акций X5 Retail Group на 12-месячном горизонте (50 долл.) предполагает полную доходность в 65%. В отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

За последние 5 лет Пятерочка вышла на первое место по темпам роста в сегменте дискаунтеров, став, на наш взгляд, наиболее привлекательной с точки зрения потребителей

Среднегодовой рост выручки и торговых площадей сети в 2013–2017 гг. составил 30% и 33% соответственно, а ее реформатирование осуществлялось быстро и эффективно. Что касается промо-акций, то они играют важную роль в обеспечении роста компании, но в последнее время их доля достигла слишком высокого, как мы считаем, уровня в 30%. Мы полагаем, что в ближайшем будущем дивизион дискаунтеров X5 Retail Group ожидают существенные изменения, включая внедрение инновационных методик, которые позволят сократить объем промо-акций без ущерба для продаж. На наш взгляд, первая реакция рынка на уход Наумовой будет негативной, но затем внимание инвесторов переключится на выбор нового гендиректора сети и стратегию, которую обозначит новый руководитель.

Завтра руководство X5 проведет телеконференцию, посвященную публикации отчетности за 1к18

По нашим оценкам, этот период компания завершила с довольно низкой рентабельностью EBITDA в 6,1%. С точки зрения стоимости акций к негативным факторам можно отнести снижение операционного левериджа, замедление инфляции цен на продовольственные товары и по-прежнему высокий уровень промо-активности. На данный момент акции X5 Retail Group торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. в 6,5x, что соответствует аналогичному мультипликатору Ленты и дисконту в 43% к оценке акций ритейлеров других развивающихся стран.