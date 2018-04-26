Российский нефтяной сектор: сегмент переработки по-прежнему под давлением

Первый квартал этого года оказался непростым для российской нефтепереработки. Внутренние цены на моторное топливо в 1к18 не поспевали за ростом экспортных цен на нефтепродукты и выросших с 1 января акцизов, что привело к тому, что премия внутреннего рынка в 1к18 снизилась до −56 долл./т, а маржа переработки среднестатистического российского НПЗ опустилась ниже нуля (−4 долл./т). По нашим оценкам, это окажет небольшой негативный эффект на финансовые результаты российских компаний за 1к18, до некоторой степени смазав положительное влияние макроэкономических факторов на добывающий сегмент их бизнеса. В большей степени это отразится на Газпром нефти, в бизнесе которой переработка и сбыт нефтепродуктов на внутреннем рынке занимают относительно более высокую долю, тогда как Сургутнефтегаз, выигрывающий от редкого сочетания дорогой нефти и слабого рубля, это затронет в гораздо меньшей степени.

Отрицательная премия внутреннего рынка

Рост цен на нефть в 1к18 (Urals +7% к/к) привел и к росту экспортных цен на нефтепродукты, однако с внутренними ценами этого не произошло. Согласно нашим расчетам, несмотря на повышение акцизов на бензин (на 17 долл./т с 1 января), внутренние оптовые цены на бензин в Центральном регионе в 1к18 даже снизились на 1% к/к. В то же время чистая экспортная цена реализации выросла на 3% к/к. Это привело к дальнейшему расширению отрицательной премии внутреннего рынка, которая в 1к18 составила −56 долл./т против −14 долл./т в 4к17. Аналогичным образом премия внутреннего рынка для дизельного топлива, по нашим оценкам, в апреле упала до нуля. Мы подсчитали, что в данный момент для обеспечения равнодоходности с чистой экспортной ценой реализации цена бензина АИ-92 на АЗС в России должна составлять около 45 руб./л (0,73 долл./л), что примерно на 18% выше текущей средней розничной цены.

Снижение маржи переработки

Бензин относится к категории социально значимых товаров, из-за чего производители ограничены в возможности перенаправлять объемы на более высокодоходные экспортные рынки или свободно повышать внутренние цены. По этой причине рост цен на сырье (которые привязаны к чистой экспортной цене реализации) в сочетании с отсутствием роста внутренних цен привели к дальнейшему снижению рентабельности российских НПЗ в 1к18. И хотя маржа переработки комплексного НПЗ в 1к18, по нашим оценкам, была положительной (около 27 долл./т), маржа переработки среднестатистического российского НПЗ оказалась отрицательной (−4 долл./т в 1к18 против +17 долл./т в 1к17 +4 долл./т в 4к17).

Риски

В апреле рост цен на нефть продолжился (котировки Brent колеблются в районе 72 долл./барр.). Согласно нашим расчетам, более высокие нефтяные цены в сочетании с вызванным геополитической напряженностью ослаблением рубля привели к тому, что премия цен на бензин на внутреннем рынке на прошлой неделе опустилась до −83 долл./т, а маржа переработки упала до −25 долл./т.

На наш взгляд, значительное повышение внутренних цен на моторное топливо в ближайшее время маловероятно, тем более учитывая внимание к данному вопросу со стороны ФАС (антимонопольная служба уже направила предупреждения Сургутнефтегазу, ТАИФ, Фортеинвесту и Роснефти). А это значит, что в ближайшие месяцы рентабельность нефтепереработки в России, скорее всего, продолжит снижаться. С 1 июля акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены еще на 11 долл./т и 10 долл./т соответственно, что, на наш взгляд, приведет к дальнейшему сокращению маржи НПЗ во 2п18.