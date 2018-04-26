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Рост акций сырьевых компаний будет обусловлен ослаблением рубля


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 

Торговая динамика на фондовом рынке смешанная вследствие спокойного внешнего фона. Среди аутсайдеров — акции Х5, которые падают шестой день подряд. Если вчера бумаги снижались на новости об отставке директора сети «Пятерочка», то сегодня поводом послужила финансовая отчетность за 1-й квартал. Неприятным сюрпризом стало снижение показателей EBITDA и прибыли, несмотря на рост продаж на 19,9% в годовом выражении. Компания объясняет снижение валовой рентабельности проблемами в операционной деятельности и обещает принять меры по исправлению ситуации. Опережающими темпами к выручке увеличились затраты на аренду, персонал, коммунальные расходы и прочие значимые статьи. Долговая нагрузка поднялась до 1,88х EBITDA. Прибыль компании сократилась на 32%. 

Негативная реакция инвесторов на отчетность понятна. Падение рентабельности прибыли за год почти вдвое, до 1,6%, заставляет их вспомнить истории Дикси и Магнита. Но, я полагаю, что паники не будет: финансовое положение Х5 устойчиво. Однако охлаждение инвесторов к бумагам сегмента продуктового ритейла на два-три месяца возможно. Для роста бумаг необходимы прежде всего такие драйверы, как хорошие финансовые результаты, а они могут появиться во 2-м полугодии. 

До конца дня на рынке, по моему мнению, сохранится боковая или слабонегативная динамика. Лучше рынка будут акции сырьевых компаний. Это обусловлено ослаблением рубля. Пара USD/RUB без новостей растет, по всей видимости, до конца дня удержится выше 62. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250–2270 п.п. к закрытию. Если индекс закроется выше 50-дневной средней сегодня, игроки могут воспринять это как сигнал к покупкам. 

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