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Турецкая лира продолжит падение


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Турецкая лира продолжает снижение к мировым валютам по мере адаптации населения страны к новой дате досрочных выборов: против TRY играет не только негативное отношение мировых инвесторов к валютам развивающихся стран, но и внутренние проблемы — от инфляции до дефицита счета текущих операций. Сейчас доллар стоит 4,07 лиры, и есть вероятность, что падение турецкой национальной валюты продолжится.

Курс на ослабление турецкой лиры был обновлен в феврале 2018 года после непродолжительной фазы консолидации в «боковике». За два месяца лира потеряла почти 9% стоимости в паре с долларом США. В целом же, за время выраженного падения с конца августа 2017 года лира «похудела» уже на 19%.

Ранее Центробанк Турции повысил процентную ставку с 12,75% до 13,5% годовых. Решение было неожиданным, так как перед выборами (24 июня, внеочередное голосование) мало кто ждал от регулятора резких движений. В комментариях турецкого мегарегулятора было сказано, что инфляционные риски слишком велики, а экономика нуждается в регулировании цен на импорт. Решение по ставке лиру, впрочем, «не охладило».

Для россиян, собирающихся в ближайшие месяцы отдохнуть на турецких курортах, большее значение сейчас будет иметь курс доллара по отношению к рублю, а не к лире. Как правило, турагентства ориентируются именно на динамику американской валюты, а оплата пакетных предложений и туров идет уже в национальных валютах. Значительно дороже отели и перелеты не станут, возможно подорожание на 2-5%, но это нормальная практика внутри сезона. А вот шопинг в турецких магазинах, по всей видимости, теперь будет менее выгодным из-за курсовой волатильности.

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