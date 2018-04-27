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Перед майскими праздниками рубль не сможет удержать позиции


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В четверг, 26 апреля, рубль опять оказался под давлением с открытия торговой сессии на Московской бирже. Всплеск волатильности наблюдался в первый час торгов на фоне снижения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, прохождения пика налогового периода, а также продолжающихся покупок валюты для Минфина РФ. 

Рубль перестал дешеветь к американской валюте на уровне 63,04 руб. за доллар США, поскольку доходность десятилетних американских облигаций отступила от 3%, а баррель Brent подорожал до $74,94. На фоне общего укрепления американской валюты курс рубля во второй половине торгов стабилизировался, курс доллара оказался на уровне 62,70 руб., а по итогам дня повысился на 0,57%, до 62,72 руб. 

Курс евро понизился на 0,04%, до 75,88 руб. В фокусе внимания трейдеров находились динамика основных валют на рынке форекс и американских облигаций. Продавцы отыграли все дневные потери на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс. Глава ЕЦБ Марио Драги во время пресс-конференции не дал ясных сигналов по поводу сроков окончания программы покупок облигаций.

В пятницу, 27 апреля, нефть марки Brent стоит $74,55 (-0,25%) за баррель. Доходность десятилетних облигаций упала до 2,97%. Картина смешанная, но я полагаю, что рынок сегодня откроется незначительным ростом по рублёвым парам. К тому же по итогам вчерашних торгов индекс государственных облигаций России снизился на 0,15%, до 142,78.

Антироссийские санкции, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США будут негативно влиять на рубль в ближайшие месяцы. По-прежнему придерживаюсь восходящего движения пары доллар/рубль выше 65 руб. На сегодня цель по к доллару  находится на отметке 63,40 руб., по евро – 76,70 руб.

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