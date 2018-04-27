Индекс МосБиржи вернулся к уровням, наблюдавшимся до ввода ограничений США

По итогам торгов 26 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,44% до 2286,02 п., а РТС повысился на 0,81% до 1146,85 п. Внешний фон был достаточно спокойным, а слабый рубль и дорогая нефть позволили бумагам экспортёров показать неплохой прирост: «Газпром» (+1,95%), «ЛУКОЙЛ» (+2,76%), «Роснефть» (+1,35%), ГМК «Норникель» (+1,71%), «Северсталь» (+1,84%). К вечеру «Газпром» также предоставил отчёт по МСФО за 2017 год, который оказался лучше ожиданий. Прибыль, относящаяся к акционерам, упала лишь на 25% до 714,3 млрд рублей при росте выручки от продаж на 7% до 6,55 трлн рублей. Смущает только рост операционных расходов на 9% до 5,7 трлн рублей. В бумагах X5 Retail Group произошло падение на 3,33% по факту выхода слабой отчётности. Прибыль торгового гиганта упала в I квартале на 32,6% до 5,6 млрд рублей при росте выручки на 19,9%. Основной прирост был обеспечен ростом торговых площадей. Валовая рентабельность снизилась на 29 базисных пунктов до 23,8%. «Распадская» (+4,01%) объявила о росте производства угля на 4% в I квартале. «ФосАгро» (+1,57%) увеличила производство удобрений в I квартале на 18,5%. «ЭНЕЛ Россия» (-4,79%) сообщила о падении прибыли на 25,2% в I квартале до 2,319 млрд рублей. И, наконец, «Мечел» (+0,5%) сократил убыток по РСБУ в I квартале в 1,7 раза до 5,1 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались: привилегированные «Татнефть» (+3,63%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,93%), «НОВАТЭК» (+2,65%), а также «Мегафон» (-3,1%), «Дикси» (-2,84%), ОГК-2 (-1,29%), привилегированные «Транснефть» (-1,19%). Индекс МосБиржи вернулся к уровням, которые наблюдались до ввода очередных американских ограничений, которые привели к «чёрному понедельнику». Сохранение условий слабого рубля и дорогой нефти может послужить поводом для продолжения роста.

Рубль слабел на торгах в четверг. Не малую долю участия в этом принимает ЦБ РФ, который осуществляет покупки валюты для Минфина на повышенных объёмах. Во вторник на эти цели было направлено 18,4 млрд рублей. К вечеру также существенно укреплялся доллар США на фоне сильной статистики по рынку труда и заказам на товары длительного пользования. Меж тем, доходность по 10-летним казначейским бумагам США осталась ниже 3,0%. Рынок пока не замечает того, что рублёвые цены нефти находятся на рекордном уровне, что делает отечественную валюту крайне перепроданной. Впрочем, пока ЦБ выполняет поручения финансового ведомства на повышенных объёмах, от рубля сложно ждать сильных попыток на укрепление. Нет в рубле и большого интереса спекулянтов, так как от заседания ЦБ РФ не ждут изменения денежной политики. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,57% до 62,72, а евро слабел на 0,04% до 75,882.

Нефть торговалась без существенной волатильности. Котировки остаются вблизи максимальных значений более чем за 40 месяцев. Главной идеей остаётся то, что западная коалиция намерена пересмотреть условия сделки с Ираном, настаивая не только на отказе от ядерных разработок в любом виде, но и каких-либо поползновений в области развития ракетной техники. Вполне очевидно, что Тегеран вряд ли пойдёт на подобные жертвы, что приведёт к очередному раунду ограничений, включая поставки нефти. Решение по прежней сделке будет принято Д. Трампом до 12 мая. Ситуация в Венесуэле также остаётся одним из поводов для беспокойства. Добыча в стране упала до 1,5 млн баррелей в сутки с прежних 2,5 млн баррелей в сутки ещё несколько лет назад.

Внешний фон перед открытием торгов в России довольно позитивный. На азиатских площадках благостное настроение благодаря встрече лидеров двух Корей, а также оптимизма в американском секторе технологий. О торговых войнах пока никто не вспоминает, да и угроза растущих ставок в долларе немного смягчилась. Поэтому ждём продолжения попыток роста по российским индексам, хотя укрепление рубля может сдержать повышение индекса МосБиржи.