Рубль: слабее валют других развивающихся стран

На российском валютном рынке особенно высокой активностью вчера характеризовалась утренняя сессия: в первый час после открытия оборот на МосБирже в паре доллар/рубль превысил 1,5 млрд долл., а в целом за день достиг 6,5 млрд долл. Ценовая волатильность также была высокой с самого начала торгов. Опустившись на открытии до 62,15, через короткое время в условиях высокого спроса на иностранную валюту курс USDRUB развернулся вверх, к полудню достигнув уровня в 63,00, на котором некоторые игроки начали продавать валюту. Тем временем объем продаж валютной выручки экспортерами был небольшим, поскольку период уплаты налогов близится к концу.

Источником утреннего ослабления рубля послужил локальный спрос на валюту, связанный, как мы полагаем, с погашением внешнего долга. Согласно данным Банка России, в этом году на апрель приходится почти рекордный объем погашений внешнего долга: крупнейшие 40 заемщиков должны погасить обязательств на общую сумму 6,4 млрд долл. В дополнение к этому, иностранные инвесторы вчера воздерживались от активных действий в преддверии сегодняшнего заседания совета директоров Банка России. Судя по всему, нерезидентов также озадачило отставание рубля от валют других развивающихся стран и цен на нефть: баррель Brent вчера подорожал более чем на 1,0%, приблизившись к 74,75 долл., а валюты развивающихся стран укрепились в среднем на 0,2–0,3%. Рубль в конечном итоге частично отыграл понесенные потери, но, тем не мене, закрылся в отрицательной зоне на отметке 62,74 (−0,5%).