Глобальный аппетит к риску подавлен

Глобальный аппетит к риску остается придавленным из-за высоких долларовых ставок, однако корпоративные и политические новости способствуют поддержанию умеренного оптимизма на рынках. Вчера доходность десятилетних treasuries опустилась чуть ниже 3%, позволив рынкам, в условиях постепенной нормализации ситуации на долларовом сегменте денежного рынка и отсутствия явных сюрпризов от ЕЦБ, обратить внимание на улучшившийся новостной фон.

Сильная отчетность ряда представителей Hi-Tech (Facebook, AMD, Qualcomm), укрепившая надежды на хорошие цифры от Amazon.com, Microsoft и Intel (вышли после окончания торгов в США и не разочаровали), отсутствие явного негатива от данных по заказам на товары длительного пользования в США (общий показатель (+2,6% м/м) опередил ожидания, без учета транспорта (0% м/м) оказался похуже) и устойчивость рынка нефти позволили индексу S&P500 вырасти второй день подряд.

С геополитического фронта также поступает позитив: сегодня встретились главы КНДР и Южной Кореи, впервые за 10 лет, что, в условиях подготовки встречи Президента США Д. Трампа и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, настраивает на движение в сторону деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, вчера вечером премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил о готовности Китая разрешить торговый конфликт с США и открытости для соответствующих переговоров.