Снижение ставки ЦБ до 6,75% к концу 2018 года все еще возможно

Сегодня Банк России проведет очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что ключевая ставка будет оставлена без изменений (7.25%), – и это несмотря на то, что стандартные аргументы о низкой текущей инфляции (2.3% г/г) и позитивном отклике в инфляционных ожиданиях (7.8%, по состоянию на начало апреля) удерживают окно возможностей для смягчения политики достаточно широким. Однако, на ближайшем заседании инфляционная составляющая уступит место проблеме финансовой стабильности. Она кроется в росте волатильности локальных финансовых рынков и росте требуемой премии за риск рублевых активов после усиления санкционного давления на ряд российских компаний в начале апреля.

На наш взгляд, снижение ключевой ставки до уровня 6.75% к концу 2018 года все еще возможно, но оно не будет иметь циклического характера, как в 2015-2017 гг. Донастройка монетарных условий может быть осложнена возобновлением роста инфляции и более интенсивным ужесточением процентной политики со стороны ФРС США. В этой связи, сегодня мы не ожидаем сюрпризов ни относительно ориентиров регулятора, но относительно нейтрального диапазона ставки.

Вероятно, ориентиры политики ЦБ будут окрашены в нейтральные оттенки, так как понижение ставки в летние месяцы не стоит списывать со счетов, но явные сигналы о снижении ставки на ближайших заседаниях могут быть неверно истолкованы. Даже в рамках осторожной тактики регулятора мы видим ставки IRS и XCCY на горизонте 1 года переоцененными. Одновременно с этим, равновесный диапазон процентной ставки (6.0-7.0%) будет оставлен без изменения из-за роста премии за риск, что не изменит сложившихся настроений валютного и денежного рынка.